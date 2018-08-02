Прокуратура изучает связи Медведчука из-за дела Рубана-Савченко

В настоящее время украинский политик Медведчук проходит свидетелем по делу о государственной измене и подготовке госпереворота нардепом Савченко и переговорщиком Рубаном.

Правоохранители изучают связи нардепа Надежды Савченко, которую подозревают в организации теракта, с кумом президента России Виктором Медведчуком. Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга в четверг, передает «Украинская Правда» («УП»).

«Я не исключаю, что после плана Савченко, включается какой-то очередной план дестабилизации страны… И в этом контексте мы тщательно изучаем роль, в том числе, того лица, о котором вы спрашиваете (Медведчука – «УП»)», – сказал Луценко.

Вместе с тем он отметил, что сейчас у следствия нет достаточных доказательств для того, чтобы предоставить Медведчуку какой-то процессуального статуса, кроме свидетеля.

«На данный момент у него нет статуса в этом деле», – отметил генпрокурор.

По его словам, правоохранители тщательно изучают «связи Надежды Савченко еще в 90-х годах с околомедведчуковскими общественными структурами» и связи близких к нардепу лиц с кумом Путина.

«Мы изучаем возможность связей его с любой антиукраинской деятельностью и не только в этом деле», – утверждает Луценко.

Ранее стало известно, что правоохранители завершили расследование по делу нардепа Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Владимир Рубан хотел пойти на сделку со следствием для обмена.

Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Рубана задержали 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

Надежда Савченко прошла тестирование на полиграфе («детекторе лжи»).

Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

«Украинская Правда»