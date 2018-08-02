США выделяет четверть миллиарда долларов на укрепление обороны Украины

Сенат США согласился на выделение Украине четверти миллиарда долларов для нужд обороны. Ранее это решение уже было поддержано Палатой представителей Конгресса США.

Вслед за Палатой представителей Сенат США поддержал выделение 250 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Соединенных Штатах.

«Сенат США принял ранее проголосованный Палатой представителей проект закона о «Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны», которым санкционировано выделение Министерству обороны США 250 млн долл. для предоставления помощи Украине в сфере безопасности», – говорится в сообщении.

«Из указанной суммы 50 млн долл. должно быть направлено на летальные виды вооружений», – подчеркивают дипломаты.

По их словам, в документ включены основные положения проекта «Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности», который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией.

«Подтверждается также приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО», – говорят в посольстве.

Отмечается также, что Государственному департаменту поручили представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.

По информации дипломатического ведомства, теперь закон о «Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны» должен подписать президент США Дональд Трамп.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о «Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны», в котором прописаны 250 миллионов долларов на оборону Украины.

Посольство Украины в США