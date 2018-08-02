МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за антиукраинских высказываний премьера Орбана

На прошлой неделе выступая в Румынии премьер-министр Венгрии Орбан позволил себе ряд антиукраинских высказываний, в частности, – сомнения в в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО.

МИД Украины во вторник вызвал временно поверенного в делах Венгрии в Украине, чтобы выразить решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, в МИД подчеркнули Ласло Лапу необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения.

«В частности, отмечено неприемлемость последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые существенно диссонируют с политикой Европейского Союза и, в значительной степени, отражают подходы страны-агрессора», – заявили в украинском министерстве.

МИД также вручило венгерскому дипломату ноту с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна. В МИД протестуют, что в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины.

«Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямое вмешательство во внутренние дела Украины», – заявили в министерстве.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая 28 июля в университете в Румынии, выразил сомнение в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО. По его словам, на пути будет стоять желание России восстановить старый порядок. Об этом он заявил, выступая в университете в Румынии, сообщает румынское агентство Agepress.

«Я не верю в реалистичность стремлений украинцев присоединиться к ЕС или НАТО», – заявил Орбан.

По его словам, на пути будет стоять желание России восстановить старый порядок. При этом о споре с Украиной относительно языковой статьи образовательного закона, из-за которой Венгрия блокирует сближение Украины с НАТО Орбан даже не вспомнил.

«Вполне понятно, что целью русских является восстановление старой ситуации и сохранение российского влияния на Украину», – сказал премьер Венгрии.

Напомним, саммит Североатлантического альянса подтвердил поддержку решений, принятых на саммите в Бухаресте 2008 года, по которым Украина в будущем может стать членом НАТО.

В правительстве жестко отреагировали на заявление Орбана о России и вступлении Украины в НАТО и ЕС.Об этом в своем Facebook заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Приголомшена останніми заявами Прем`єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо європейських і євроатлантичних прагнень… Опубліковано Ivanna Klympush-Tsintsadze Вівторок, 31 липня 2018 р.

«Его «прогнозы» относительно новой системы мировой политики бьют уже не только по Украине, НАТО, ЕС и, прежде всего, по самой Венгрии. Могу с ним согласиться в том, что Россия рассматривает себя как государство, которое является в опасности, если вокруг него нет зон столкновения. Вот здесь только хочется заметить, что по той новой политике, о которой говорит господин Орбан, не выглядит нереалистично, что такой зоной Кремль снова выберет и его страну, как это уже случалось в не таком далеком прошлом», – написала чиновник.

По ее словам, Орбан забывает о поддержке Венгрии демократическими странами в то время, когда она интегрировалась в ЕС и НАТО.

«Тогда, после десятилетий оккупации, Венгрия проходила тот же путь, что и мы сейчас. Но кто-то упорно не хочет этого видеть, пытаясь свести реформаторские усилия воюющей за свободу страны «к нулю». Однако, такая «слепота» не должна нас огорчать. Мы знаем, что делаем реформы не для Брюсселя или Будапешта, а для себя. Такие заявления, несмотря на ожидания скептиков с запада и врагов с востока, являются для нас только лишней мотивацией работать больше», – отметила Климпуш-Цинцадзе.

«Поэтому пока кое-кто, кого просто сейчас на востоке Украины защищают наши мужественные воины, не видит опасности от Москвы и ищет с ней компромисса, мы и дальше будем делать даже невозможное, чтобы не допустить катастрофы в виде нового передела мира. И еще раз напомню, что лишь сам украинский народ, а не зарубежные политики, будет решать свою судьбу и нести полную ответственность за свой выбор перед историей, как, впрочем, и те, кто выбирает другой путь», – добавила она.

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседания комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Венгерские власти объясняют, что таким образом они давят на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Будапешт убежден, что закон значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка.

МИД Украины