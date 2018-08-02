Рост ложных сообщений о минирование связан с Россией, – Нацполиция Украины

С начало этого года зафиксировано уже более полутора тысяч анонимных сообщений о минирование в Украине. Большинство из них имеют российское происхождение.

С начала 2018 году до полиции поступило более полутора тысяч ложных сообщений о минировании объектов, в Украине, уже вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, информирует Национальная полиция.

«Как враг ведет войну против нас? Кроме обстрелов наших позиций, гнетущей оккупации, мы противостоим провокации внутри страны. В частности, речь идет о ложных сообщениях о минировании», – написал Аброськин в Facebook.

Як ворог веде війну проти нас? Крім обстрілів наших позицій, гнітючої окупації, ми протистоїмо провокаціям всередині… Опубліковано Vyacheslav Abroskin Четвер, 2 серпня 2018 р.

С начала этого года в полицию поступило более 1,5 тысячи ложных сообщений о минировании. А за весь 2017 год было зарегистрировано 700 таких сообщений.

Аброськин отметил, что такие преступления наиболее характерны для крупных городов.

Так, больше всего ложных сообщений о минировании в этом году зарегистрировано полицией в Харькове – почти тысячу. Во Львовской области зарегистрировано 155 анонимных сообщений, в Киеве – 122, в Одесской области – 40, в Днепропетровской – 33.

Чаще всего «минируют» магазины и торгово-развлекательные центры. В 2018 году зарегистрировано почти 600 таких фактов.

Кроме того, 550 раз было «заминировано» предприятия, учреждения и организации.

Около 90 раз «минировали» помещения органов власти.

«Большинство соответствующих сообщений поступает на электронные адреса – 985 случаев с 1500. При этом значительное количество ip-адресов отправителей зарегистрированы на территории Российской Федерации», – сообщил Аброськин.

В соцсети он подчеркнул, что «это происходит в мирных областях, вдали от линии фронта, и цель этих действий РФ – нагнетание напряженности в обществе и дестабилизация».

«Мы вынуждены привлекать много ресурсов, чтобы реагировать на такие сообщения. Задействуются работники полиции, ГСЧС, медики, другие службы. Кроме того, приходится осуществлять эвакуацию персонала и посетителей. Приостанавливается работа самих объектов, на которые были направлены такие противоправные действия» – отметил Аброськин.

«Обращаюсь к нашим гражданам с просьбой с пониманием относиться к таким проверкам, ведь они необходимы при таких сообщениях», – добавил первый заместитель главы НПУ.

Пресс-служба Нацполиции Украины