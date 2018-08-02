В Украине пограничники задержали незаконно ввезенные винтовки и боеприпасы к ним

В ходе осмотра транспортного средства пограничники выявили более двух десятков пневматических винтовок и сто тысяч пуль к ним. Сейчас ведется проверка с какой целью их пытались ввезти в Украину.

Пограничники Мостиского отряда обнаружили в рейсовом автобусе «Перемышль-Львов» незадекларированное пневматическое оружие и боеприпасы. Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы Украины.

Автобус остановили 1 августа в пункте пропуска «Шегини».

«В ходе проверки транспортного средства совместная смотровая группа с привлечением служебной собаки нашла в багажном отделении 25 пневматических винтовок калибром 4,5 мм и 400 пачек с патронами общим количеством 100 тысяч пуль», – говорится в сообщении.

Незадекларированное оружие и патроны изъяли.

Правоохранители выясняют обстоятельства правонарушения.

ГПСУ