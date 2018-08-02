Финляндия депортирует двух жителей Крыма въехавших в страну по российским паспортам

В результате ошибки миграционного ведомства Финляндии, двое жителей Крыма получили въездные визы в страну. Они въехали по российским загранпаспортам и уже Финляндии получили уведомление о непризнание имеющихся у них документов.

Двум жителям аннексированного Крыма с российскими загранпаспортами выдали финские туристические визы и пустили их в страну из-за ошибки, вызванной человеческим фактором. Об этом заявил посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров, передает «Радио Свобода».

«Мне кажется, что этих граждан сначала пустили в Финляндию по туристической визе из-за человеческого фактора: ежегодно в консульствах в Санкт-Петербурге выдают до миллиона шенгенских виз. Законодательство, которое запрещает выдавать визы таким лицам, конечно же, отсутствует – это просто добрая воля стран-членов Европейского союза в ответ на обращение украинской стороны», – сказал дипломат.

Олефиров добавил, что последняя инстанция в таких вопросах – не консульство, а миграционная власть, которая уже внутри страны проверяет документы иностранцев.

27 июля российские СМИ сообщили, что гражданам России, супругам Наталье Кушнаренко и Михаилу Бережному, может грозить депортация из Финляндии в Украину за то, что свои российские паспорта они получили в аннексированном Крыму.

В Финляндию семья въехала в сентябре 2017 года по туристическим визам, полученным в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. После прибытия они зарегистрировали предприятие и подали документы для получения вида на жительство. В результате супруги получили от финских властей документ, в котором отмечалось, что в стране не признают паспорта, выданные в аннексированном Крыму.

Представитель российского посольства Наталья Вежливцева заявила, что посольство России внимательно отслеживает ситуацию. Кушнаренко отказалась комментировать ситуацию до решения вопроса с депортацией.

«Радио Свобода»