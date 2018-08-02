Певица Руслана написала письмо украинскому политузнику Костенко

Костенко должен быть освобожден из заключения 3 августа, у него серьезные проблемы со здоровьем и требуется операция. Украинская певица Руслана решила поддержать политузника.

Украинская певица Руслана написала письмо осужденному в России крымскому активисту Майдана Александру Костенко, который должен выйти на свободу 3 августа. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

«Тебе пишет девушка, которая полностью разделяет твою позицию, принципы и силу духа. Такие как ты дадут нам силы: жить правильно дальше и создавать то, о чем мы так мечтаем – лучшую жизнь», – написала Руслана.

По ее словам, в дни Евромайдана она также «часто была рядом с опасностью, но ни разу не дрогнула, не засомневалась и не остановилась».

Осужденный к тюремному заключению Костенко находится в колонии общего режима российского города Кирово-Чепецк.

По версии российского следствия, 18 февраля 2014 года в ходе «массовых беспорядков» в Киеве Костенко причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Как утверждают силовики, он также без разрешения, незаконно хранил дома нарезной ствол.

Костенко не признает обвинений. Его адвокат заявлял о намерении жаловаться в Европейский суд по правам человека.

В феврале 2016 года стало известно, что Костенко нуждается в срочной медицинской помощи, у него усыхает рука.

«Крым.Реалии»