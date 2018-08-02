Вопреки всем законам. О работе Манафорта на Януковича

Судебный процесс над Полом Манафортом, бывшим политтехнологом Виктора Януковича и Дональда Трампа, начался с обнародования фантастических сумм, потраченных украинскими работодателями на приглашенного консультанта.

Еще можно с трудом представить себе такие заработки в богатой стране, такой как Соединенные Штаты. Но в Украине?! Ясно теперь, почему все эти американские – и не только – технологи и советники липнут на Украину и другие бывшие советские республики как мухи на мед, пишет на страницах «Грани.Ру» Виталий Портников.

Я в последние десятилетия повидал их немало. Секрет успеха ясен. Они воспринимаются своими клиентами в качестве посещающих только что открытие острова мореплавателей, которые привезли связки стеклянных бус. И они охотно торгуют этими бусами, рассказывая доверчивым туземцам всякую галиматью.

Главное, что от них требуется, – вовремя понять, что хочет услышать клиент, и высказать ему его же собственные, как правило нелепые и непрофессиональные, желания на языке политической консультации, желательно с цифрами заранее оплаченных социологических опросов и с красивыми табличками.

Клиент может выиграть – и тогда будет красиво занесен в резюме, а десятки миллионов уплаченных долларов попадут на банковские счета. Клиент может проиграть, но деньги-то все равно заплатит. А в резюме он тогда будет занесен как не прислушавшийся к гениальным советам западных советников – и погубивший в результате свою политическую карьеру. Каждому Януковичу – по своему Манафорту!

При этом никакой реальной помощи западные политтехнологи оказать своим клиентам на постсоветском пространстве не могут. Они учились другому. На Западе они изначально имеют дело с людьми, придерживающимися очевидных политических взглядов, имеющих собственные позиции.

У того же Трампа, при всей его несистемности, такие позиции есть, о них может рассказать каждый, кто следит за американской политической жизнью. Задача политтехнолога – сделать эти позиции привлекательными для большинства, помочь клиенту с их изложением, сделать его интересным для медиа.

А на постсоветском пространстве политтехнологи зачастую имеют дело с людьми, начисто лишенными даже тени политических убеждений. Людьми, для которых имеют значение только деньги и власть – да и то только как средство заработка денег. Политтехнологу приходится придумывать за такого клиента политические взгляды, создавать ему партию, переписывать биографию.

Я бы счел легендой историю бывшего рэкетира, учившегося на гробовщика, но переделанного западными советниками в крупного экономиста (купить степень доктора наук!) и главу респектабельной партии (купить партию!), если бы сам не был знаком с этим человеком в его лучшие годы.

И это еще не самый большой политический анекдот. История рецидивиста Януковича, превратившегося в умелого хозяйственника и лидера большого европейского государства, куда смешнее и страшнее.

Могут сказать, что это и есть доказательство эффективности Манафорта. Да, собственно, сам Манафорт мог так своим клиентам и говорить.

Но Янукович добился успеха благодаря не американским советам, а совсем другим вещам – пророссийской ориентации, импонировавшей многим его соотечественникам, солидарности олигархов, разочарованию в национал-демократах в 2010 году. В конце концов – благодаря фальсификациям и административному ресурсу.

Янукович старался избегать дебатов с Ющенко в 2004 году и бойкотировал дебаты с Тимошенко в 2010 году. Если бы Манафорт предложил что-то подобное Трампу, Трамп решил бы, что глава его предвыборного штаба шутит.

Янукович – как и все прочие подобные клиенты Манафорта – не только своим поведением, но и самим фактом своего существования в политике опровергал все законы профессии американского политтехнолога, все законы здравого смысла и даже правила приличия. Но зато он очень хорошо платил.

Виталий Портников, «Грани.Ру»