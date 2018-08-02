Не убедительность версий гибели Джемаля. Взгляд из Москвы

Ненавижу конспирологические теории и теории заговора. Не люблю, когда во всем подряд винят кровавый режим и за каждым кустом ищут притаившегося чекиста.

В мире существует немало иных разновидностей зла. А еще в мире существует масса случайного и нелепого. Способного оборвать нашу жизнь вопреки всякой логике, пишет в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» Антон ОрехЪ.

Но сейчас никто не может запретить мне сомневаться. В истории гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко мне очень не хватает деталей. То, что говорят сейчас, совершенно меня не убеждает. Говорят о поддержке и координации поездки с ооновцами, но в чем заключалась эта поддержка, кроме того, что группе дали водителя?

Водитель и остался в живых – один из всех. Только с его слов, мы, фактически и знаем о деталях произошедшего. Группа попадает в засаду, выскакивают десять человек, начинают стрелять, но в этой бойне одному удается не просто выжить, но и сбежать и сообщить властям. Живым остался единственный человек, который был никому не нужен. Зато погибли три человека, смерть которых кому-то была очень выгодна.

Журналисты ехали по относительно безопасной местности и зачем-то отклонились от маршрута – простой вопрос: зачем? Отклонились – и попали в засаду. Как бы случайно. Их убили с целью ограбления – а само ограбление произошло? И неужели всегда в этой дикой Африке ради ограбления десять человек расстреливают из автоматов троих безоружных?

Джемаль, Расторгуев и Радченко ехали в ЦАР по очень серьезному делу и ввязались в очень опасную историю. Это могла быть сенсация, журналистская бомба. Настоящее ЦАР-ское дело, простите за невольный каламбур. Они хотели снять фильм о людях, которых как будто нет.

О людях, которые действуют тайно, существование которых наше правительство вообще отрицает и даже теперь официальные российские лица пишут какую-то чушь, или, если выражаться их языком, «околесицу».

Погибшие журналисты ехали снимать фильм о людях, которые привыкли убивать. Убивать спокойно, за деньги. Убивать все равно кого и все равно где. А убить человека в таких местах, как это, можно практически безнаказанно. Никто не найдет никаких следов и ничего не докажет.

О приезде из России съемочной группы наверняка знали все, кому это могло быть интересно – такое не утаишь. Разумеется, у меня нет твердых доказательств. Но сомневаться мне никто запретить не может.

А сейчас я могу лишь выразить свои соболезнования всем, кто знал и любил Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко и сказать, что это были не просто классные, а восхитительные журналисты.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»