Война за автокефалию украинской православной церкви: жертвы и даты

Томосом станут интересоваться меньше. Спустя еще какое-то время к этой теме начнут относиться как к курьезу. А потом его, наконец, дадут.

Первые жертвы Томоса – вернее, его отсутствия – не заставили себя долго ждать. Буквально сразу после празднований оказался уволен замглавы Администрации президента Ростислав Павленко, который курировал церковный вопрос, пишет на страницах «Деловая Столица» Екатерина Щеткина.

Нет, конечно, он был уволен очень респектабельно, даже, пожалуй, «с повышением» – назначен руководителем Национального института стратегических исследований. Но несмотря на «повышение» от принятия президентских решений он теперь находится значительно дальше, чем прежде. То, что это случилось прямо после празднования 1030-летия Крещения Руси – события, на которое было возложено так много ожиданий – вряд ли можно считать совпадением.

Еще одной жертвой едва не стал сам патриарх УПЦ КП Филарет. На него было организовано «покушение» – преклонных лет заштатный священник этой церкви вместе со своим сыном проникли в покои Святейшего, вооруженные баллончиком с перцовым газом.

Такой скромный арсенал – как и личности нападавших – придали делу черты курьеза. Но что бы это ни было – курьез, инсценировка или самое настоящее покушение, – так же как в случае с Павленко, не выглядит простым совпадением с назначенной президентом датой (не)предоставления Томоса об автокефалии.

И, наконец, Зураб Аласания, глава Национального общественного телевиденья Украины, попавший в эпицентр ФБ-скандала из-за того, что главный телеканал страны – UA:Первый – не транслировал крестный ход УПЦ КП с участием президента Петра Порошенко, замыкает парад «жертв Томоса» на сегодняшний день.

И на мой взгляд, история с Аласанией самая интересная – он-то ни к Томосу, ни вообще к церковному вопросу никакого отношения не имеет. Все его аргументы в пользу светского характера канала и уместности сюжетов о крестных ходах на UA:Культура не просто не были услышаны, но были использованы против него же. И снова я повторю: «Совпадение? Не думаю».

Сюжет приобретает завершенность: имеется один разжалованный по государственной линии, один – жертва покушения по церковной линии, и один, ставший объектом критики со стороны общественности. Все арены задействованы.

Еще год назад ничего подобного не произошло бы. И не происходило. Крестные ходы были – и УПЦ МП, и УПЦ КП. И президент захаживал на Владимирскую горку, и с речами выступал. А скандала из-за трансляций – вернее, их отсутствия – не было. И быть не могло.

Потому что, не смотря на множество спорных моментов, в одном Зураб Аласания прав. Трансляция крестного хода – не слишком полезная трата времени для телеканала.

Малое количество телезрителей будет увлеченно наблюдать довольно-таки однообразное зрелище – проход колонн верующих по улицам города Киева. Это ведь не футбольный матч. И даже то, что в этом году крестный ход стал насквозь политическим вопросом, не сделает его визуально интереснее для массового телезрителя.

Но вот что странно: несмотря на то, что Первый не осветил столь важное для власти мероприятие, Аласания стал объектом уничтожительной критики в соцсетях, но не со стороны вышестоящих органов. Казалось бы, именно президенту есть, на что попенять главе НОТУ.

Но он этого не делает – вся критика отдана на откуп «возмущенной общественности». Может, потому, что не показав крестные ходы – а профессиональная этика требовала бы показать оба, а не только тот, в котором участвовал президент, – канал сделал одолжение власти?

Во-первых, страна, как вы помните, замерла в ожидании Томоса об автокефалии – обещанного как раз к 1030-летию. А его не дали. Во-вторых, есть вещи, которые легко скрыть за словами, но трудно спрятать от камер.

Размер иногда имеет значение – в том числе, размер крестного хода. По идее, массы верующих, выступивших под хоругвями УПЦ КП и жалкая горстка маргиналов под хоругвями УПЦ МП должны были убедить православную общественность в том, что автокефалия для Украины назрела, а УПЦ МП можно спокойно списывать на свалку истории. Поэтому – как никогда раньше – к крестным ходам обе церкви готовились издалека, привлекая админресурс, внешнюю рекламу и прочие способы мобилизации сторонников.

Цифры, обнародованные после крестных ходов, примечательные. По данным УПЦ МП в их крестном ходе приняло участие 250 тыс. человек. А вот по данным полиции – всего 20 тысяч. Приписки в таких случаях – обычное дело. Но не такие же…

Ну, втрое можно преувеличить – как в случае с УПЦ КП, которая заявила о 150 тысяч, а полиция поправила, что нет, мол, всего 56 тысяч. Ничего, главное ведь, что больше, чем у конкурента – почти втрое.

Однако есть еще одна цифра – которая не была опубликована, но якобы циркулировала в качестве внутриведомственной информации СБУ. Согласно которой УПЦ МП также преувеличила «длину» своей колонны всего вдвое-втрое, собрав без малого сто тысяч верующих.

Так вот, если такие подтасовки с цифрами, действительно, имели место, то камеры могли это – чисто случайно – «поймать». Монтаж может сделать чудо, но прямая трансляция резко сокращает способность телевизора к чудесам такого рода. Если нам и есть, в чем упрекнуть Первый – в том, что он не дал нам своими глазами убедиться в правдивости опубликованных цифр. Возможно, что он подыграл власти.

Все это, разумеется, не так уж важно. Меряться «длиной хвоста» – не самое почтенное занятие для церкви, и нам не пристало их в этом недостойном занятии поддерживать. Да и революции и другие прорывы почти никогда не свершаются большинством.

Но интересен сам факт скандала вокруг несостоявшейся трансляции – трансляции события, в котором, вопреки ожиданиям, не было ничего выдающегося. Отчего складывается впечатление, что именно из-за этого – из-за того, что ничего выдающегося так и не произошло – и случился взрыв общественного негодования.

Конечно, если бы у памятника князю Владимиру из рук константинопольской делегации в руки главы УПЦ КП или даже самого президента Порошенко был бы передан Томос об автокефалии, руководство Первого, который этого не показал, следовало бы на завтрак с кашей съесть. Но ведь не дали Томоса-то. Из-за чего же сыр-бор?

А именно из-за этого. Раздражение должно найти выход. Нельзя в течение нескольких месяцев культивировать в почтеннейшей публике завышенные ожидания, постепенно доводя ситуацию до невроза, и не получить в ответ вот такого – бессмысленного и беспощадного – взрыва. «Томос к дате», напомню, провозгласил сам президент Порошенко. Любые сомнения – в том числе, касавшиеся отсрочки рассмотрения нашего дела на Фанаре – приравнивались к «зраде». В то время как на Фанаре, собственно, никаких точных дат не называли.

Да и о том, что «Томоса к праздничному столу» не будет, даже самые большие оптимисты знали и смирились еще до назначенной президентом даты. Томос откладывается. Следующий «дедлайн» – сентябрь. Но может и «до конца года».

Тем не менее отсутствие трансляции крестного хода на Первом оказалось «зрадой». Да, отсутствие трансляции, а не отсутствие Томоса. В общем, создается впечатление, что Аласания, вольно или невольно, прикрыл президента собой.

Радикализация церковной ситуации на фоне «заявки на Томос» – а честнее было бы сказать, на фоне надвигающейся президентской кампании – дает плоды. Крестные ходы «конкурирующих фирм» и «длина хвостов» становится предметом интереса (местами несколько горячечного) со стороны людей, до сих пор взиравших на церковный вопрос равнодушно или даже свысока.

Некоторые формулировки в материалах коллег, со всей страстью неофитов окунувшихся в новую для себя тему, неожиданно ставшую трендовой, просто пугают – они точно знают, «кто враг», и выражают искреннее недоумение, почему этот враг до сих пор топчет нашу землю своими крестными ходами. То, что этот «враг»– граждане Украины, остается за скобками, потому что в мировоззрении такого рода критиков они не «такие же». Они «вата» и «пятая колонна». Ну и что, что налоги платят? Все равно у них прав должно быть меньше, чем у «наших».

Вот это разделение на «наших» и «не наших» по конфессиональному признаку – то, за что хочется отдельно поблагодарить Петра Алексеевича, отчаянно бьющегося за рейтинг. До него конфессиональным конфликтом в своих политических целях пользовались многие и многие. Но вывести разговор на истерическую ноту ему удалось первому. Безусловно, и обстоятельства споспешествовали. Но он почему-то решил, что ему удастся их «оседлать».

Самое интересно – почему он так решил? Очевидно, что радикализация церковной ситуации, выведение конфессионального конфликта на общегражданский уровень, тот самый невроз, который заставляет до сих пор равнодушную к церковным вопросам публику метать громы и молнии в Аласанию – это и есть то препятствие, которое мешает Фанару принять решение в пользу украинской автокефалии.

Ситуация слишком накалена – и ладно бы в этом были виноваты только московские и промосковские провокаторы в рясах, платочках, с хоругвями или без оных. Но «накачиванием» публики занимаются украинские чиновники и государственные деятели. Которые, казалось бы, должны были выступить гарантами того, что становление церкви после Томоса будет происходить в рамках приличия, без излишнего гражданского напряжения (которого и так будет достаточно).

«Пятая колонна», «московские попы», «угроза национальной безопасности» – всем этим пестрят речи самых высоких наших должностных лиц, и обращены они не в адрес конкретных священнослужителей, нарушивших (и продолжающих безнаказанно нарушать – к слову о «национальной безопасности») законы Украины, а в адрес «церкви вообще». Ничего особенного, политики просто нашли чувствительное место у публики и как могут поднимают цену своей потенциальной «перемоги». Но тем самым они и отодвигают эту «перемогу» в неопределенное будущее.

Потому что становится слишком очевидно, что никаких «гарантов» у нас нет – ни для Фанара, ни для Томоса, ни для той церкви, которая должна сложиться после него. Все брошено в топку политической борьбы – борьбы не за Украину, а против политических оппонентов и конкурентов. При таком высоком нервном напряжении и таком низком уровне общественной дискуссии Томос нам просто противопоказан – вот какой вывод могут сделать из всего этого на Фанаре.

Поведение президента, охотно поддерживающего в обществе эту нервозность, отчасти странно. Будучи человеком, не чуждым церкви – его фото в облачении даже вызвало интернет-сплетни о том, что «Порошенко – диакон» – он должен хорошо понимать, что нервозность и взаимное хейтерство по вопросу автокефалии могут только навредить делу.

Патриарху Варфоломею, возможно, хотелось бы отхлестать патриарха Московского по щекам украинским Томосом – за вероломно сорванный Всеправославный собор. Но влипнуть ради этого в скандал и распрю – это слишком. Он мог утешать себя мыслью, что потенциальная «гражданская распря» – это московский блеф.

Но когда президент Украины охотно поддерживает хейтспич в отношении одной стороны и готов присоединиться и воспользоваться триумфом другой – это потенциально скандальная ситуация. Никакого намека на цивилизованное достижение «единства украинского православия» в речах президента нет. Зато есть завуалированная угроза «отнять и поделить».

Эти речи, разумеется, не Фанару адресованы – они адресованы украинскому избирателю, которому должно быть совершенно ясно, «кто враг», а кто с этим врагом «непримиримо борется». Но на Фанаре не могут делать вид, что они ничего не видят и не слышат.

Президент, конечно, тоже в непростом положении. Ему очень хочется получить и Томос, и голоса избирателей, ассоциирующих себя с Киевским патриархатом. Несмотря на то, что тут есть противоречие – Фанару очень не хочется давать Томос патриарху Филарету, а президент не может предложить Фанару никого другого – он ничего не может сделать с патриархом, чей авторитет выше, чем его собственный.

Поэтому Томос для предвыборной кампании оказался сомнительным козырем. Он мог бы сыграть, если бы Томос, подписанный чин по чину, на момент оглашения намерения его получить, уже лежал в кармане президентского пиджака и только ждал удобного момента, чтобы быть явленным публике с наибольшим эффектом.

Честно говоря, именно из-за той помпы, с которой президент анонсировал Томос, многие поверили в то, что так и есть – Томос, действительно, не только написан, но уже и втайне подписан. О чем пресловутая «делегация Фанара», объезжающая патриархаты, и имеет всем сообщить.

Но у президента в кармане Томоса, судя по всему, как не было, так и нет. Есть только обещания, которых можно ждать сколько угодно – хоть до сентября, хоть до конца года и даже еще дольше. Действительно, ждать можно – и дождаться.

Церкви иногда подолгу ждали и ждут этого момента, и в нашем случае вопрос об автокефалии формулируется через «когда», а не через «если». Но президент-то ждать не может. Вернее, может, – но только до конца года.

А публика-то устает. Раздражение Аласанией – свидетельство усталости. И от Первого, конечно, чья политика небезупречна, но и от Томоса, которым поманили, но так и не дали пока. Теперь, надо думать, ожидания пойдут на спад. Томосом станут интересоваться меньше. Спустя еще какое-то время к этой теме начнут относиться как к курьезу.

А потом его, наконец, дадут – именно потому, что страсти улеглись, что люди, для которых в Томосе было слишком много личной политической победы окажутся так или иначе не при делах. «Жизнь после Томоса» и тогда не будет гладкой, конечно. Но хотя бы без угрозы нервного срыва.

Екатерина Щеткина, «Деловая Столица»