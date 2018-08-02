Армянский звонок услышали в Кремле, – Зубов

Кремль всерьез обеспокоился успехами антикоррупционной борьбы в Армении. Как только дело дошло до политических партнеров кремлевской клики зазвучали не двусмысленные намеки на возможные негативные последствия.

Сергей Лавров строго предупредил премьера Армении, что тот пошел «по неправильному пути», когда прокуратура вынесла решение об аресте бывшего президента Армении Кочаряна. Вмешиваясь в ход следствия, но не оспаривая выдвинутых против Кочаряна обвинений в убийстве и изувеченье армянских граждан 1 марта 2008 г., Кремль повелел прекратить следствие. Об этом на своей странице в Facebook пишет российский историк Андрей Зубов.

Когда 20 июля российские солдаты с базы в Гюмри устроили стрельбу и взрывы холостыми патронами на улицах села Паник, многие подумали, что это «пьяная случайность». Я так не думал. Сын военного, я знаю, что такие акции устрашения бывают только по приказу. Это – своеобразная «политика канонерок» в XXI веке. Теперь ясно – я был прав: не прошло и двух недель, и раздался властный окрик Лаврова из Смоленской высотки.

АРМЯНСКИЙ ЗВОНОК УСЛЫШАЛИ В КРЕМЛЕВчера вечером г-н Лавров строго предупредил премьера Армении, что он пошел "по… Опубліковано Andrey Zubov Середа, 1 серпня 2018 р.

И вновь ошибка российской власти. Я знаю душу армянского народа – такой окрик, да еще в отношении Кочаряна, которого ненавидит почти вся Армения, вызовет не дрожь в коленях армян, а прилив ненависти к путинскому режиму, которому так старается служить Лавров. И эта ненависть разольется не только по маленькой Армении, но и по всему миру.

15 миллионов армян рассеяния не простят такого хамского отношения к своей исторической родине и к премьеру Пашиняну. Жаль, что Лавров не понимает, что своими грубыми словами, уже на днях оскорбив греков, он теперь сплачивает армян.

Армянский звонок в Кремле услышан, но выводы сделаны вновь неверные и действия предприняты неуклюжие.

А в остальном: поживем – увидим…

Андрей Зубов, Facebook