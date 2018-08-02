В исполнение «Вагнера». Об социально-политической обстановки в ЦАР

Грабеж. Нападение боевиков-исламистов, контролирующих тот отрезок пути, где журналистов остановили люди в тюрбанах. Месть за убитого бойцами ЧВК «Вагнер» мирного жителя.

Ну и традиционный «российский след», поскольку официально и неофициально Москва поддерживает в ЦАР связи с различными местными гражданами, включая правительство страны и антиправительственные группировки. Тех же исламистов, к примеру. Об этом пишет на страницах «Грани.Ru» Илья Мильштейн.

Короче, версий убийства Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в избытке. Причем первые три легко соединяются: где убийство, там и грабеж, а мотивация складывается на ходу.

Что же касается независимого повара Пригожина и его людей, то эта версия представляется наиболее реалистичной. По той хотя бы причине, что команда, состоявшая из первоклассного военного репортера и знаменитого режиссера-документалиста, собиралась снимать фильм о том, как созидательная Россия Путина и отмороженная Россия Пригожина успешно взаимодействуют на центральноафриканской земле.

Замечательное могло бы получиться кино. Про Кремль и его дипломатов, занятых «восстановлением государственной власти на всей территории» ЦАР и потому получивших разрешение СБ ООН на ввоз оружия в эту страну в обход эмбарго, – и про «гражданских инструкторов» от ЧВК, которые не только охраняют тамошних законно избранных, но и остро интересуются добычей алмазов и золота. Вследствие чего тесно сотрудничают с бандформированиями на северо-востоке республики. И хотя все это не секрет, есть существенная разница между текстом и картинкой.

Общеизвестно, что сквозь буквы, цифры и диаграммы даже пытливому читателю продраться бывает нелегко, равно и постичь написанное. Тогда как изображенное в кадре, живые лица тех же наемников повара с их безыскусной правдивой речью, а также внятный закадровый комментарий производят порой неизгладимое впечатление.

Равно и молчание вопрошаемых или их попытки сорвать съемку. Как это случалось четыре года назад на кладбище в Выбутах под Псковом, где журналисты отыскивали могилы погибших в Донбассе десантников – предшественников будущих сирийских героев. Вообще кино остается для нас важнейшим из всех искусств, чему свидетельством фильмы Навального и бешеная их популярность.

Нет, это не значит, что Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева непременно убили те, с кем они мечтали встретиться и поговорить. Или центральноафриканские отморозки по наводке из Кремля и по приказу командира российских наемников в ЦАР.

Но в этих наших рассуждениях содержится, пожалуй, ответ на вопросы, которые так мучают официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Почему, дескать, погибшие о своей поездке ни Смоленскую площадь не уведомили, ни посольских, и «удостоверения разных СМИ» у них оказались, вообразите себе, «просроченные».

При том что «в аналогичных случаях», удивляется Захарова, редакции якобы «заранее» согласовывают свои командировки с ее ведомством. И зачем они, убитые в Африке, не понимает официальный представитель, «двигались совсем не туда, где работают (российские) инструкторы».

Ответы сводятся к тому, что Мария, во-первых, не отличает СМИ государственного подчинения от нормальных, а зря. То, что естественно для спецкоров Первого телеканала или «России-1», выезжающих для съемок распятого в Сирии мальчика, не вполне подходит настоящим журналистам. Краткий переполох в «Известиях» после того, как в деле об убийстве появились корочки из этой бывшей газеты, служит тому неплохой иллюстрацией.

Потому, во-вторых, репортеры Центра управления расследованиями и въехали в ЦАР как туристы, не координируя свой визит ни с Путиным, ни с Лавровым, ни с Пригожиным, что стремились как можно больше узнать о происходящем. Ну и двигались, в-третьих, по-видимому, туда, куда их позвал так называемый «фиксер». А потом их куда-то не туда завез шофер. Чудом, иначе не объяснишь, оставшийся в живых.

Есть точка зрения, что целью поездки были Кага-Бандоро и Бамбари – то есть именно те места, где вездесущий Вагнер подружился с алмазодобывающими исламистами. Вообще есть такая точка зрения, что они, с учетом непредсказуемых привходящих обстоятельств и дорожных чудес, действовали в высшей степени профессионально – Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. За что и поплатились жизнью.

Напротив, на профессионализм тех, кто сегодня расследует в ЦАР убийство российских стрингеров, надежды мало. Ибо с Москвой в той или иной форме связаны и центр, и мятежные окраины африканского государства – и если предположить, что журналистов убили, как бы поточнее сказать, свои, то правительству в Банги такая правда совершенно ни к чему.

Скорее правительству в Банги будет выгодно возложить все полноту ответственности на людей в тюрбанах – и тут перед местным национальным лидером и его заграничными инструкторами открывается большой оперативный простор для военно-политических комбинаций. Вплоть до контртеррористической операции на северо-востоке, с целью мочить в сортире много возомнивших о себе возле алмазов и золота исламских боевиков.

Важно лишь, чтобы «вагнеры», контролирующие повстанцев, вовремя убрались оттуда, чтобы их не перестреляли «вагнеры» околоправительственные. Вероятно, эту проблему удастся как-то решить – конечно, при условии что мировое сообщество будет хладнокровно наблюдать, как наша Родина снова прирастает землицей. Здесь гарантий нет никаких.

Впрочем, нет у них и гарантий того, что рано или поздно убийство журналистов не будет расследовано. И если самая реалистичная из версий окажется правильной, то выяснится вдруг, что напрасно они убивали «укропа» Орхана Джемаля, а с ним Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

Прибавляя к списку своих преступлений еще одно, которое уже никак не могло повлиять на их репутацию, но обернулось страшной трагедией для семей погибших, для друзей, для всего нашего несчастного цеха. Просто для людей, которые осознают, кого потеряла страна.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»