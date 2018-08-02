Дубилет: В Британии Украина под санкциями, а Россия – нет

В Британском официальном санкционном списке вы найдете Украину, за деятельность режима Януковича и должностных лиц участвовавших в оккупации Крыма, но при этом там же отсутствует Россия.

Я тут столкнулся с таким странным явлением, что просто в голове не укладывается. Думаю, вы тоже удивитесь, пишет на своей странице в Facebook украинский бизнесмен, руководитель проекта iGov Дмитрий Дубилет.

Оказывается, если компания, созданная украинцами, пытается открыть счет в британском банке, то скорее всего ей в этом откажут.

Я тут столкнулся с таким странным явлением, что просто в голове не укладывается. Думаю, вы тоже удивитесь.Оказывается,… Опубліковано Дмитрієм Дубилетом Середа, 1 серпня 2018 р.

“Понимаете, – пишет нам очередной британский банкир, – Украина – это страна под санкциями. А политика нашего банка не предполагает работу с санкционными странами.

Эммм…. Что, простите? Объясняю ему, что он, наверное, перепутал Украину с Россией. Очевидно ведь, что санкции против России. И я прошу нас с Россией больше не путать. В общем, господин банкир, открывайте уже счет!

В ответ банкир присылает мне официальный список Financial sanctions targets by regime. Заходим, читаем… Афганистан, Бурунди, Сирия… Вот она, Украина!

В этот список наша страна попала сразу по двум причинам – санкции против режима Януковича и санкции против должностных лиц, участвующих в аннексии Крыма. Но прикол в том, что многие банки даже не хотят заморачиваться с тем, кто кому Янукович! Украина? Простите, санкции, не хотим связываться, до свидания.

А на закуску самое интересное. Знаете, какую страну вы в этом списке не найдете? Правильно, Россию… В удивительные времена живем!

Дмитрий Дубилет, Facebook