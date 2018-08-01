Трамп требует завершения расследования о вмешательстве России в президентские выборы в США

Трамп называет следствие по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США – «охотой на ведьм, пятнающей репутацию США и наносящую урон престижу страны».

Президент США Дональд Трамп призвал генпрокурора Джеффа Сешнса завершить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно заговора штаба Трампа по РФ. Об этом он написал в Twitter.

«Это ужасная ситуация, и генеральный прокурор Джефф Сешнс должен положить конец этому сфабрикованному охоте на ведьм немедленно, прежде чем это еще больше запятнает нашу страну. У Боба Мюллера явный конфликт интересов, а его 17 разгневанных демократов, которые делают за него грязную работу, позорят США!» – написал Трамп.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2018

Как отмечает «Fox News», последнее сообщение Трампа наверняка возобновит обвинения Демократической партии в том, что президент неправомерно бросает вызов независимости спецпрокурора. Трамп неоднократно критиковал расследование, называя его «охотой на ведьм», но призыв вмешаться до генпрокурора является еще одной эскалацией.

Впрочем, Сешнс отстранился от дела еще в прошлом году, передав надзор за ним своему заместителю Рода Розенштайну. Поэтому его вмешательство выглядит маловероятным.

В тоже время, первый свидетель в деле Пола Манафорта Тед Девайн рассказал, что партнер политтехнолога Ричард Гейтс предлагал ему работать на президента Петра Порошенко. Об этом Девайн рассказал во время заседания суда 31 июля, сообщает «The Washington Post».

Он рассказал, что в 2014 году, после того как экс-президент Виктор Янукович сбежал из Украины, Гейтс попросил Девайна встретиться с бывшими членами «Партии регионов», которые планировали создать новую политсилу – Партию развития.

Сообщается, что за такие услуги Девайн попросил у Манафорта плату в 10 тысяч долларов в день.

«В том же 2014 году Девайн сказал, что Гейтс пытался нанять его на работу для другого политика, нынешнего президента Украины Петра Порошенко», – говорится в сообщении.

Отмечают, что неизвестно нанимал ли Порошенко Гейтса и Манафорта.

«Они, Гейтс и Манафорт, пытались собрать все вместе», – сказал Девайн и добавил, что не работал над проектом.

«Украинская Правда» пытается получить комментарий по поводу возможного предложения о сотрудничестве Манафорта с Порошенко в администрации президента.

Девайн работал с Манафортом во время предвыборной кампании в Украине в 2010 году, он помогал Манафорту сделать Януковича президентом.

Напомни, что суд начал рассмотрение дела Пола Манафорта, и на первых слушаниях выявилась тесная связь полит технолога и окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

«Украинско-Российское обозрение»