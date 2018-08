Трамп требует завершения расследования о вмешательстве России в президентские выборы в США

Трамп называет следствие по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США – «охотой на ведьм, пятнающей репутацию США и наносящую урон престижу страны».

Президент США Дональд Трамп призвал генпрокурора Джеффа Сешнса завершить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно заговора штаба Трампа по РФ. Об этом он написал в Twitter.

«Это ужасная ситуация, и генеральный прокурор Джефф Сешнс должен положить конец этому сфабрикованному охоте на ведьм немедленно, прежде чем это еще больше запятнает нашу страну. У Боба Мюллера явный конфликт интересов, а его 17 разгневанных демократов, которые делают за него грязную работу, позорят США!» – написал Трамп.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2018