За сборную Украины по биатлону будут выступать российские спортсменки

Речь идет о юниорской сборной Украины в состав которой вошли три спортсменки из России. Все три новые спортсменки ожидают получения украинского гражданства.

Три российские биатлонистки с нового сезона будут выступать за сборную Украины. Об этом заявил глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в комментарии на официальной странице сайта информационного агентства «Биатлон.com.ua» в Facebook.

За юниорскую сборную Украины выступят Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко.

У перших стартах юніорського чемпіонату України з літнього біатлону, що проходить в Тисовці взяли участь три спортсменки… Опубліковано Biathlon.com.ua Середа, 1 серпня 2018 р.

По словам Бринзака, сейчас биатлонистки ожидают получения украинского гражданства.

«Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они уволились в Москве, прошли собрания с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне.

Родители у девочек украинцы, документы на получение гражданства сейчас находятся в стадии оформления, поэтому выступают они пока за Киевскую область, но только в личном зачете, не принося командные очки. Ну а нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая то, что в этой возрастной группе чувствуем определенный кадровый дефицит», – заявил Брынзак.

В нынешнем усилении Брынзак видит резерв для первой сборной Украины.

«Насколько я знаю, после летнего чемпионата Украины планируется, что молодые спортсменки из национальной команды тоже перейдут готовиться к юниорской группе, таким образом формируя ближайший резерв первой сборной и параллельно готовясь к своим соревнований – юниорских стартов и Кубке IBU», – сказал президент ФБУ.

Отметим, что на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону Екатерина Бех выиграла спринт, Анастасия Рассказова была 4-й и Оксана Москаленко – 11-й.

Напомним, что это не первый случай натурализации биатлонистов из России. Хотя, пока весомых результатов биатлонисты из России в составе сборной Украины так и не достигли.

«Биатлон.com.ua»