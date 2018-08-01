Словацкие депутаты приехали в оккупированный Крым

Не смотря на неоднократные протесты украинской стороны, против незаконного посещения оккупированного Крыма, группа словацких депутатов прибыла сегодня на полуостров. Ранее в Крым прибыла и делегация чешских депутатов.

Делегация политиков и бизнесменов из Словакии прибыла в оккупированный Крым. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ялтинского международного экономического форума, который выступил организатором визита.

«Делегация из Словакии уже прибыла в Крым. Их встретили в аэропорту «Симферополь», — сказала собеседница агентства.

В состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены.

«Делегация встретится с главой Крыма, после чего отправится с рабочей и ознакомительной поездкой в ​​Ялту», — добавили в пресс-службе.

Визит продлится до 3 августа.

Как сообщалось, группа словацких депутатов не отказалась от своих планов посетить оккупированный Крым, несмотря на предупреждения посла Украины Юрия Мушки, что это будет нарушением украинских законов.

Ранее в аннексированный Крым поехали депутаты из Чехии. Посольство Украины в Чехии выразило протест в связи с незаконным посещением оккупированного Россией Крыма депутатом Европарламента от Чехии Яромиром Когличеком и сенатором чешского парламента Ярославом Доубравой. Об этом сообщалось в заявлении на сайте украинского посольства в Праге.

«Речь идет об очередном рецидиве нарушения украинского законодательства со стороны упомянутых политиков, которые, несмотря на неоднократные предупреждения, продолжают грубо игнорировать не только украинские законы, но и международное право. Упомянутым политикам было бы не лишним знать, что в резолюции № 68/262 от 27 марта 2014 Генеральная Ассамблея ООН — организация, авторитет которой признают даже чешские коммунисты — подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины и призвала страны-члены воздержаться от действий, которые могли бы быть интерпретированы как признание изменения статуса украинского Крыма «, — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что большая часть чешского политикума, а также чешское правительство, однозначно стоят на позициях поддержки территориальной целостности Украины и осуждают российскую агрессию против нашего государства, оккупацию Москвой части украинской территории.

«Чтобы хоть как-то обелить свои преступления, Россия хаотично ищет по всему миру политиков с пониженным порогом политической гигиены, которые готовы участвовать в пропагандистских вояжах на оккупированный полуостров. К сожалению, несколько таких политиков нашлось и в Чешской Республике», — отметили в посольстве.

Дипломаты напомнили, что Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, которые грубо и систематически нарушают правила въезда на оккупированные территории, весь спектр санкций, предусмотренных украинским законодательством.

Прокурор Крыма заявил, что хочет наказывать иностранных «гастролеров», которые ездят в Крым.

Украина уже неоднократно запрещала въезд на свою территорию российским журналистам, актерам и даже политикам из европейских стран за то, что они незаконно посещали аннексированный Крым.

РИА «Новости»