В России первые за последние восемь лет выросла протестная активность населения

В России растет готовность населения к участию в протестных акциях против политики федеральных властей. В первую очередь выдвигают экономические требования.

Впервые с 2009 года вероятность массовых протестов с экономическими требованиями в России превысила 40%. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центр».

«В июле 2018 года вероятность массовых протестов с экономическими требованиями в России в представлениях населения превысила 40-процентный порог», – говорится в результатах опроса.

Причиной такого недовольства россияне назвали новую пенсионную реформу.

«37% россиян сказали, что готовы лично участвовать в протестных акциях против пенсионной реформы, а уверенность в отрицательном влиянии повышения пенсионного возраста на жизнь своей семьи отметили 64% респондентов», – сообщили в Левада-центр.

Сообщается, что в ХХІ столетии аналогичная готовность принимать участие в протестах отмечалась среди россиян дважды: в марте 2009 года на фоне экономического кризиса и реального падения доходов населения и в январе 2005 года на фоне недовольства реформой по монетизации льгот.

Опрос проведен 19 – 25 июля по репрезентативной выборке 1600 человек в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 1,5– 3,4%.

19 июля Государственная дума России приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в частности о повышении пенсионного возраста.

28 июня во России прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста, на митинги вышли тысячи людей.

Согласно документу, возраст выхода на пенсию в России будет повышен с 55 до 63 лет для женщин (с 2028 года) и с 60 до 65 лет для мужчин (с 2034-го).

По мнению российского правительства, эти меры позволят создать условия для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, а также для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции.

Проект реформы вызвал негативную реакцию в российском обществе. Среди политических сил, которые поддерживают протесты, обычно лояльная власти Коммунистическая партия, а также либеральное «Яблоко».

Противники реформы требуют проведения всероссийского референдума по вопросу пенсионной реформы, перед тем как парламент РФ продолжит рассмотрение законопроекта в сентябре.

«Левада-центр»