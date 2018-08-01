Рубан готов признать вину для обмена в «ДНР»

Правоохранительные органы Украины сообщили о завершение досудебного расследования по делу Рубана-Савченко. В случае передачи дела в суд Рубан отказывается признавать свою вину.

Руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан хотел пойти на сделку со следствием. Об этом «Украинской Правде» сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

«Мы 27 июля предоставили соответствующее заявление прокуратуре о тому, что мы готовы инициировать процесс о соглашении о признании вины», – рассказал защитник.

Он утверждает, что Рубан «формально был готов признать свою вину, главной целью ставя возвращения в Украину военнослужащих Украины».

«Я с самого начала говорил о том, что «ДНР» готова предложить двух военнослужащих вооруженных сил Украины в обмен на Владимира Рубана», – отметил Рыбин.

Это якобы двое украинских военных, которые находятся в плену боевиков со времен так называемого Иловайского котла, то есть боев за Иловайск в 2014 году.

Однако, по словам защитника, на следующий рабочий день после подачи заявления в прокуратуру, им предоставили поручение об окончании досудебного расследования.

Так как пока дело находится на этапе ознакомления с материалами, соглашение заключить невозможно.

«То есть мы уже идем в суд и там в суде уже будем рассматривать это производство по обвинению Рубана на нардепа Надежды Савченко», – уточнил Рыбин.

Вместе с тем он подчеркнул, что в суде Рубан уже не будет признавать вину.

«У меня есть достаточно материалов… Если так себя ведет орган досудебного расследования и власть, значит, мы будем добиваться оправдательного приговора», – сказал адвокат.

В тоже время, правоохранители завершили расследование в деле нардепа Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Об этом «Украинской Правде» сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин.

«Досудебное расследование завершено. 30 июля нам раскрыли материалы», – уточнил защитник.

Сейчас дело находится на этапе ознакомления с документами.

«Военная прокуратура в сообщении об окончании досудебного расследования нам сообщила о том, что мы только с 13 августа сможем начать знакомиться с материалами», – отметил Рыбин.

Он считает, это нарушением прав Рубана.

Завершение досудебного расследования также подтвердила «Укринформу» пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, материалы уголовного дела переданы сторонам защиты для ознакомления.

В то же время, Сарган сказала, что более подробная информация будет обнародована 2 августа во время брифинга генпрокурора Юрия Луценко и первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова.

Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

«Украинская Правда»