За взрывом самолета над Синайским полуостровом стоят российские спецслужбы

Путем теракта и «просадки» туристической отрасли в результате оттока российских туристов, кремлевские власти пытались сделать власти Египта более сговорчивыми при обсуждении российского военного присутствия.

Нынешней зимой довелось слетать в Египет. Вылетал из Киева в Хургаду. Стоимость билета в оба конца оказалась совсем смешной, что то порядка 120$. Большинство пассажиров оказались белорусы, пишет на своей странице в Facebook Алексей Просяк.

В полете разговорились и выяснилась следующая картина: Двухнедельный отдых в отеле 5* (всё включено: завтрак, обед, ужин, спиртное) плюс стоимость перелета обходится в пределах 500$. Ну халява безумная. Ранее я этого не знал, т.к. летел по делам и в гости к друзьям.

Нынешней зимой довелось слетать в Египет. Вылетал из Киева в Хургаду. Стоимость билета в оба конца оказалась совсем… Опубліковано Алексеєм Просяком Середа, 1 серпня 2018 р.

Уже на месте у египетских бизнесменов поинтересовался – почему отели работают без прибыли? Ответ честно сказать меня ошеломил: Вы разве не догадываетесь, что именно спецслужбы РФ организовали подрыв своего же самолета?

А дело с их слов обстояло следующим образом: Путин и президент Египта Ас-Сиси не смогли договориться о размещении российской авиабазы близ Каира – вмешательство США не позволило это осуществить. После чего начал приводиться в действие план-шантаж Кремля по банкротству курортной отрасли Египта.

Ведь до этих событий все отели были заполнены преимущественно россиянами, соответственно процветал курортный бизнес. Здесь не сложно понять: российский турист имеет более солидный чек чем беларус или украинец и когда отели были переполнены россиянами то ценовая политика формировалась под них.

В те времена большинству представителей других стран постсоветского пространства посещать Египет было мягко сказать накладно.

Версия египтян: российские спецслужбы взорвали свой авиалайнер, чтоб при «просадке» курортной отрасли египетские власти были более сговорчивы касаемо размещения российской военной авиабазы.

Но как сообщили те же египтяне: США вкладывают немалые средства в другие отрасли экономики, потому египетские власти не идут на компромисс.

Напомню: В результате теракта погибли 224 человека – подавляющее большинство россиян. Ответственность за теракт якобы взяло на себя Синайское подразделение террористической группировки ИГИЛ, после чего в России объявили об опасности туристических поездок в Египет. Не претендую на истину в последней инстанции.

Написал мнение египетских бизнесменов. Думайте сами.

Алексей Просяк, Facebook