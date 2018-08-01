У «Вагнера» целое кладбище скелетов, – Фейгин

31 июля в Центральноафриканской республике (ЦАР) были убиты члены российской съемочной группы, которые снимали фильм о частной военной компании «Вагнер». Был среди них и известный журналист Орхан Джемаль.

В Украине его знали как жесткого оппонента Кремля, нещадно критикующего аннексию Крыма, агрессию России на Донбассе и другие внешнеполитические авантюры Москвы. Своими предположениями о мотивах преступления и его заказчиках, об опасных «скелетах в шкафу» ЧВК «Вагнер», о независимых журналистах как врагах Кремля в интервью корреспонденту «Обозревателя» Татьяне Гайжевской рассказал российский адвокат Марк Фейгин.

– По вашему мнению, с какой целью было совершено это преступление, кто за ним стоит?

– С Орханом у меня долгая история отношений. С его отцом мы были большими друзьями. Я даже представлял Орхана в уголовном деле по поводу его отца.

Я знал о его поездках, о его проблемах в Ливии, когда у него было тяжелое ранение. Но это были личные отношения. Это не были отношения деловые или профессиональные меня как адвоката с ним как с журналистом.

Он очень интересовался ЧВК «Вагнер», вообще частными военными компаниями и сферой негласного участия России в военных конфликтах. Особенно после Сирии. В Сирии он бывал не раз. Причем, я бы не сказал, что он всегда имел большое содействие со стороны редакции или власти, чтобы ему оказывали существенную помощь в профессиональных командировках. Такого не было.

О его командировке в ЦАР я не знал, он не делился со мной. Не так давно мы с ним пересекались по поводу годовщины смерти отца, но, тем не менее, он ничего не говорил об этих командировках. Хотя, повторяю, в сферу его интересов ЧВК «Вагнер» входила. Он интересовался участием ЧВК и в событиях на Донбассе, и в Сирии. Поэтому вполне логично, что такой фильм, который, по-видимому, делал ЦУР («Центр управления расследованиями») Ходорковского, наверное, мог занимать его профессионально, и он хотел в этом поучаствовать.

Наверняка этот фильм о российских наемниках был бы объективным, трезвым, критичным. Наверное, это должно было быть очень серьезное расследование.

В ЧВК сейчас очень тяжелая атмосфера в связи с утечками информации и всем, что с ними связано, особенно в связи с расследованиями американцев в отношении Пригожина и так далее.

Можно ли предположить, что это было заказное убийство? Для этого нужно иметь серьезные основания. Это произошло в Африке, практически на другой планете. Судить о том, что это было – ограбление или целенаправленная акция – я, например, не возьмусь.

Можно ли предположить, что кто-то из инструкторов ЧВК «Вагнер», которые действительно находятся в ЦАР, могли послать каких-то лиц, чтобы уничтожить журналистов? Я бы такого не исключал, но я не знаю. Для этого нужна информация, которая бы подтверждала или опровергала такие версии.

Но я не очень полагаюсь на то, что полиция ЦАР, которая будет расследовать эту историю, придет к каким-то определенным выводам. Притом, что это страна небольшая, все эти криминальные, террористические и другие группировки, я думаю, более или менее известны местным спецслужбам и полиции, но до конца выяснять все причины они вряд ли будут. Проще заявить о том, что группа без сопровождения, без охраны попала в такую историю, с дорогостоящей аппаратурой, и причина – банальное ограбление.

– Кто больше заинтересован в гибели Орхана Джемаля – кураторы ЧВК или Кремль?

– Понимаете, какая штука. Ведь это могло происходить не потому, что кто-то специально их заказал на уровне Пригожина, я уж не говорю про Кремль. Кремль – это вообще совсем вряд ли. Слишком это всё как-то неоправданно – скандала больше, чем эффекта.

Я все-таки думаю, что здесь могли быть какие-то обстоятельства, связанные с чем-то непосредственно внутри ЧВК «Вагнер». Есть слухи, что люди из числа «Вагнера», которые давали слишком много информации, плохо заканчивали.

Можно предположить, что кто-то там сильно озабочен оперативным уровнем, чтобы информация о деятельности ЧВК не уходила. Им просто поручено этим заниматься. Но занимался ли этим Пригожин, имел ли он к этому прямое отношение, как бенефициар этой компании? Я не знаю. Чисто внешне все выглядит как история в Африке с банальным ограблением. О подспудных причинах судить очень сложно.

Я вижу, что со стороны кремлевских пропагандистов раздаются обвинения в адрес Ходорковского в том, что это он несет ответственность за гибель журналистов. Это уже интересный поворот событий. Я напомню: Следственный комитет России возбудил дело. Если они обвинят еще и Ходорковского, чего бы я не исключал, тогда это можно будет трактовать более конспирологически.

– В чем тогда будет состоять конспирологическая теория?

– Есть статья «халатность», есть другие статьи, которые напрямую не обвиняют Ходорковского как лицо, несущее непосредственную ответственность за гибель этих трех журналистов, но какую-то косвенную ответственность – уголовную – ему могут за это прилепить.

Если они скажут, что он, осознавая всю опасность передвижения в Африке и поездки туда журналистов, вроде как без аккредитации, вроде как, не снабдив их никакими средствами безопасности, послал их туда, то вполне могут нарисовать какую-то статью. Фантазия беспредельна.

Но тогда появляется конспирология. Значит, какие-то вещи происходят не случайно.

– Зачем сейчас Кремлю организовывать проблемы Ходорковскому, если выборы состоялись, а следующие еще не скоро?

– Ходорковский для них – вечная мишень, потому что угрозу с его стороны они видят постоянно. Это во-первых. А во-вторых, некоторые вещи происходят спонтанно, по стечению определенных оперативных обстоятельств. Так сложилось. Почему бы этим не воспользоваться?

Ведь ЦУР Ходорковского – это эмигрантский сетевой ресурс, который выдавал достаточно мощные расследования, иногда чувствительные для Кремля. И если Ходорковский взялся за тему наемников ЧВК «Вагнер», то, наверное, власть могла ожидать, что это будет что-то очень даже существенное, с раскрытием всех схем, преступных действий.

Но опять же. Вы убили этих трех, но пошлют других трех, кто-то другой начнет этим заниматься. А от скандала круги пойдут еще шире. Тогда зачем их убивать?

– По вашим оценкам, много ли у «Вагнера» скелетов в шкафу? Который из них самый крупный и самый опасный в случае обнародования?

– Это далеко не один скелет. В Сирии их обвиняют в военных преступлениях, на Донбассе их обвиняют в военных преступлениях. Мы знаем об этом из публичных источников. Я думаю, вся информация находится в Америке, которая ведет расследование в отношении Пригожина по другой теме. Но допускаю, что по поводу ЧВК тоже.

Совершенно определенно, что какие-то военные преступления совершались.

Но трудно сказать определенно. Например, мы не знаем, причастна ли ЧВК «Вагнер» к сбитию «Боинга» на Донбассе. Вроде бы названы имена, есть название воинской части. Но как действовали эти люди? Перемещения «Бука» были в рамках регулярного подразделения или же «Бук» был на балансе ЧВК «Вагнер»? Всё это покрыто тайной.

Поэтому, думаю, нет главного скелета. Там целое кладбище скелетов.

– По вашему мнению, можно ли проводить параллели между убийством Орхана Джемаля и Павла Шеремета? А также с убийствами других российских журналистов, например, Анны Политковской? Можно ли проследить некую связь этих убийств, например, с покушением на Скрипалей в Лондоне?

– Сюда можно добавить и покушение на Бабченко.

Вывод здесь только один: что российская власть, несомненно, борется с независимой журналистикой и независимыми журналистами. Потому что они представляют для нее прямую угрозу. В этом нет никаких сомнений. Все эти убийства по большей части носили заказной характер.

К сожалению, в Украине этого до сих пор не понимают, и это меня поражает.

Сейчас в Украине началась ситуация турбулентности, которая чревата реваншем и многими опасностями. Несмотря на весь опыт подобного рода событий, в Украине до конца понимания нет. В этом смысле журналисты находятся на передовой, потому что их авторитет, их имена придают любой информации, компрометирующей Кремль, особую значимость.

Почему журналисты становятся объектами этих убийств, покушений или других действий со стороны российской власти? Сейчас в интернете можно прочесть любую информацию – фейковую или не фейковую. Но важны именно имена, которым доверяют.

Для Кремля независимые журналисты – это враги. А с врагами они разбираются понятно, как.

Скрипали, как и Литвиненко – это немножко другое. Они для Кремля – предатели. А журналисты – изначальные враги. Я убежден, что в большей своей части все покушения организованы из Москвы. Даже убийства журналистов в Украине, по моему глубокому убеждению.

Это же гибридно. Наняли бывшего военнослужащего АТО, дали денег. У него безденежье, он взял и убил. А ты пойди найди концы.

Все равно мотивированным заказчиком чаще всего является Москва, для которой такое демонстративное запугивание через убийства значимых имен представляет тот интерес, чтобы заткнуть рот остальным, чтобы та информация, которая становится публичным достоянием, все-таки не пользовалась авторизированным источником в лице значимых журналистов.

Имена имеют значение, и журналистские имена – особенно.

Марк Фейгин, «Обозреватель»