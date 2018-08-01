В городе Дамара начались уличные беспорядки после убийства местного жителя российским военным

Жители города Дамара в Центральноафриканской Республике требуют вывести российских военных инструкторов тренирующих солдат местной армии.

В городе Дамара в Центральноафриканской Республике начались массовые беспорядки после того как стало известно об убийстве местного жителя российскими наемниками. Об этом сообщает «CNC».

«По предварительным данным, в результате протестов против присутствия российских военных инструкторов в городе Дамара погибли по меньшей мере два человека и пятеро получили ранения», – говорится в сообщении.

По информации СМИ, среди погибших, вероятно, есть россиянин.

Согласно имеющейся информации в городе Дамарь, что в 75 км от столицы ЦАР Банги, был убит местный житель. После этого местные жители вышли на массовые акции с требованием вывести российских наемников, которые занимались подготовкой солдат FACA (Национальная армия ЦАР).

Сейчас в ЦАР находится около 180 российских военных инструкторов.

В июне стало известно, что Россия направила в ЦАР военных для «обеспечения безопасности» президента Фостен-Арканжа Туадеры и тренировки местных военнослужащих. Сообщалось о прибывших в страну пяти кадровых военных разведчиках и 170 гражданских инструкторах. Формально они работают на две частные военные компании – Sewa Security Services и Lobaye Ltd, однако, как речь идет о «российских наемниках» из так называемой «частной военной компании Вагнера» («ЧВК Вагнера»).

ЧВК «Вагнера» была создана в 2014 году российским подполковником запаса Дмитрием Уткиным. Изначально наемники воевали на Донбассе на стороне пророссийских боевиков, а затем отправились в Сирию. Группу связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, также известным как «повар Путина». Сам бизнесмен свою связь с «ЧВК Вагнера» отвергает.

Служба безопасности Украины периодически обнародует имена наемников этой российской компании, в первую очередь тех, которые воевали на востоке Украины.

31 июля в ЦАР погибли трое граждан РФ – журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, которые снимали там документальный фильм о работе ЧВК «Вагнера».

«CNC»