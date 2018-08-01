В Москве отреагировали на новые санкции за строительство Крымского моста

МИД России обвинил власти ЕС в сознательном ухудшении жизни крымчан и в возникающих осложнениях для видения европейского бизнеса в России.

Новые санкции Евросоюза против российских компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста, являются вмешательством во внутренние дела РФ. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел России.

«Целенаправленно создавая искусственные препятствия на пути улучшения жизни крымчан в составе России, Евросоюз поступает недальновидно и только настраивает против себя общественное мнение в нашей стране», – говорится в сообщении.

Москва рассчитывает, что в ЕС «наконец-то задумаются над финансовой и имиджевой ценой потакательства антироссийским прихотям киевской власти».

«В России работает немало компаний стран-членов ЕС, в частности в строительной сфере, интересы которых могут пострадать от нового санкционного витка. Исходим из того, что общим интересам России и стран ЕС соответствует прагматическая и взаимовыгодная работа, основанная на трезвом признании существующих реалий», – добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, 31 июля Совет ЕС добавил шесть субъектов в список компаний, подпадающих под ограничительные меры «за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

МИД России