Судебное заседание по делу о госизмене Януковича сорвано его адвокатами

Адвокаты экс-президента Украины Януовича демонстративно срывали заседания суда, после того, как суд отклонил поданные ими ходатайство и объявил дебаты.

Оболонский районный суд Киева, который слушает дело о государственной измене Виктора Януковича, не смог начать дебаты, поскольку защитники экс-президента покинули зал заседаний. Об этом сообщает «Украинская Правда».

Председательствующий судья Владислав Девятко объявил перерыв до 14:00.

В начале заседания защитники Януковича – нанятый Александр Байдык и предоставленный государством бесплатный адвокат Виктор Овсянников ходатайствовали о допросе свидетеля Азарова.

Но судья напомнил, что стадия ходатайств завершена и дал слово в дебатах прокурору.

Когда прокурор начал зачитывать обвинения, то встал защитник Байдык и стал его перекрикивать.

«Прокурор, прекратите дебаты! Перестаньте нарушать закон. Это нарушение права на защиту! Прокурор, прекратите дебаты», – кричал Байдык.

Позже он подошел к прокурору и повторил это еще раз.

Судья Девятко призвал прокурора прекратить выступление, поскольку адвокат нарушал судебное заседание. Он также предупредил защитника Януковича, что если он и дальше будет так себя вести, то его удалят из суда.

После этого оба адвоката встали и вышли.

«Суд в очередной раз вынужден констатировать, что сторона защиты самовольно в очередной покинула зал судебного заседания», – сказал судья.

Прокурор назвал такие действия адвокатов «недопустимой практикой» и призвал суд обратиться в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов «относительно действий Сердюка, Байдыка и других».

Судья Девятко заявил, что сейчас «немедленно сообщит центр предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве, что защитник, назначенный за счет государства, без разрешения суда покинул судебное заседание».

«Суд будет просить или обеспечить его прибытие, или же выполнить решение суда и назначить защитника, который будет защищать интересы обвиняемого, а не устраивать то, что мы видели только», – сказал Девятко и объявил перерыв.

В итоге, суд по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича во второй раз не смог начать дебаты и перенес заседание на 17 часов.

Напомним, что адвокаты Януковича уже не в первый раз саботирую судебный процесс на их подзащитным. В итоге суд вынужден был назначить экс-президенту бесплатного адвоката.

«Украинская Правда»