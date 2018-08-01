Ассанж собирается покинуть посольство Эквадора в Лондоне

Теперь у основателя WikiLeaks несколько вариантов дальнейших действий: отправится в больницу, попытаться сбежать из Британии или оспорить свой арест в Верховном суде.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов покинуть посольство Эквадора в Лондоне, в котором он скрывается от уголовного преследования с 2012 года. Об этом сообщило агентство «Bloomberg» со ссылкой на два источника.

По информации агентства, Ассанж решился на этот шаг в связи с ухудшением здоровья. В ближайшие недели он готов покинуть здание посольства, где предыдущие шесть лет пытался избежать обвинений в изнасиловании в Швеции и перспективы выдачи США.

Гарантий дальнейшей свободы основателя WikiLeaks нет. Его, как и раньше, могут арестовать в Великобритании. Кроме того, прокуроры США могут предъявить ему обвинения в разглашении конфиденциальной информации.

В дальнейшем у Ассанжа есть несколько вариантов действий. В частности, он может отправиться в британскую больницу, попытаться убежать из Великобритании или обжаловать свой арест в Верховном суде.

«Bloomberg»