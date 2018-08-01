Политтехнолог Манафорт уклонялся от налогов по просьбе украинских клиентов

На суде слущающем дело Манафорта выяснилось, что уклонение от уплаты налогов было обусловлено просьбами украинских клиентов политтехнолога.

Во время заседания суда адвокат Пола Манафорта Томас Зенле заявил, что американский политтехнолог получал незарегистрированные доходы, потому что это было условием его украинских бизнес-партнеров. Об этом сообщает «The Associated Press».

«Они требовали, чтобы это было сделано именно таким образом», – подчеркнул в суде Зенле.

По данным следствия, в Украине Манафорт сотрудничал с Виктором Януковичем, олигархами Ринатом Ахметовым и Сергеем Левочкин, а также с другими приближенными к экс-президенту людьми.

Плату за свои услуги в Украине экс-руководитель президентской кампании Дональда Трампа и лоббист интересов Виктора Януковича в США получал через тайные схемы.

31 июля начался суд над Полом Манафортом, которого обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.

Федеральный прокурор на суде заявил, что Манафорт открыл более 30 банковских счетов в трех зарубежных странах для получения и сокрытия своих доходов из Украины.

В то же время адвокат Томас Зенле на суде отметил, что политтехнолог не собирался вводить в заблуждение американские власти относительно своих доходов.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 миллионов долларов.

Ранее следственная группа представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Манафорта с «Партией регионов» и «Оппозиционным блоком».

Также спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер обнародовал список 35 потенциальных свидетелей по делу.

«The Associated Press»