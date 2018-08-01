Выяснены подробности гибели Орхана Джемаля и его коллег в Африке

Выясняются некоторые подробности и обстоятельства гибели российских журналистов снимавших документальный фильм о деятельности ЧВК «Вагнера» в Африке.

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, которые 30 июля погибли в ЦАР, планировали посетить базу на территории поместья Беренго, где, по данным СМИ, могут находиться наемники ЧВК «Вагнер». Об этом в комментарии российскому телеканалу «Дождь» рассказала заместитель главного редактора «Центра управления расследованиями» Александра Горшкова.

По ее словам, в столицу ЦАР Банги журналисты приехали в субботу, 28 июля. На следующий день они отправились на базу на территории поместья Беренго, где, вероятно, находятся наемники ЧВК «Вагнер».

Но там их не пустили, заявив, что Минобороны ЦАР должно дать аккредитацию. На базе переписали данные журналистов и сказали, что аккредитации могут дать через пять дней.

В понедельник журналисты должны были встретиться с фиксером Мартином (консультант, который помогает в организации съемок) из миссии ООН. Он был в населенном пункте Бомбара, в 400 километрах от Банги.

Горшкова рассказала, что водителя, который возил журналистов в ЦАР, рекомендовал Мартин. Этот же водитель возил по стране журналистов из Франции.

«В воскресенье, 29 июля, возле гостиницы журналистов встретили двое полицейских, которые заявили, что использование Джемалем, Расторгуевым и Радченко съемочной аппаратуры незаконно. Они требовали от них взятку в размере 100-120 долларов и проехали в машине журналистов несколько сотен метров. Журналисты заплатили необходимую сумму», – рассказала Горшкова.

Представитель «Центра управления расследованиями» отметила, что водитель переводил требования о взятках – это смутило редакцию, которая предположила, что он мог быть связан с полицейскими.

В «ЦУР» спросили журналистов: «Вы уверены, что они не в сговоре?». На это журналисты, по словам Горшковой, ответили: «Нет, не похоже».

Она также рассказала, что в понедельник съемочная группа должна была отправиться в Бомбари к Мартину с тем же водителем. Водитель заявил, что этот путь может занять около полутора дней из-за блокпостов и плохой дороги.

С собой у журналистов было около 8,5 тысяч долларов наличными и аппаратура, в том числе две дорогие камеры. Они должны были выйти на связь вечером во вторник.

Как передает «ТАСС», ООН окажет помощь властям ЦАР в расследовании гибели журналистов. По словам представителя миссии ООН, тела журналистов нашли возле обстрелянной машины.

Как раньше сообщал телеканал «Дождь», журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев погибли в ЦАР.

Журналисты снимали там документальный фильм о работе ЧВК «Вагнер» – это был совместный проект «Центра упрвления расследованиями» и Расторгуева.

Главный редактор «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин рассказал русской службе ВВС, что они делали совместный проект по Центральноафриканской республике.

«Мы делали вместе проект по ЦАР. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда, очень трудно говорить, это мои друзья», – сказал он.

По данным AFP, тела погибших нашли в 23 километрах от города Сибут. Агентство отмечало, что россиян убили неустановленные вооруженные люди.

Министерство иностранных дел России подтвердило гибель в Центральноафриканской республике трех журналистов – Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, которые снимали фильм о ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Согласно информации, поступающей из ЦАР, 30 июля недалеко от города Сибю (300 километров к северу от столицы ЦАР – города Банги) погибли три человека, которые имели при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля», – говорится в заявлении.

По данным ведомства, тела погибших уже доставили в столицу ЦАР, в дальнейшем они будут отправлены в Россию.

В МИД также отметили, что сотрудники посольства России в ЦАР не знали о нахождении на территории страны российских журналистов.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство».

«Дождь»