Медведчук – это война без конца в Украине

Публичное вхождение Виктора Медведчука в политический проект «За життя!» вызвало немало споров. Зачем «серый кардинал» вдруг захотел снова стать публичным политиком, что это значит для перспектив «Оппозиционного блока» и как будут делиться электоральные предпочтения самых «токсичных» групп избирателей?

Во-первых, необходимо сразу отметить, что Медведчук давно присутствует по политпроекте Рабиновича/Мураева (если не с самого начала). Просто сейчас Медведчук выбрал время и место для легализации, пишет на страницах информационно-аналитического портала «Хвиля» директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Во-вторых, Медведчук – не рядовой политик, а проект «За життя!» и Рабинович – не просто «политики с несколько другими взглядами». Для того чтобы понять это в полной мере – стоит проанализировать их заявления о войне и мире.

Сама постановка вопроса о мире в представлении деятелей от «За життя!» напрямую связана с «отношениями с СНГ», о чем красноречиво свидетельствует тот самый опрос в эфире телеканала «NewsOne», который и послужил формальным поводом для вхождения Медведчука в ряды данной политсилы.

На пост ответственного за (дословная формулировка телеканала «NewsOne») «мир и отношения с СНГ» были предложены кандидатуры Евгения Марчука, Леонида Кучмы и Виктора Медведчука. То есть фактически Рабинович и компания рассматривают возможность достижения мира только в связи с «возобновлением отношений с СНГ».

Разумеется, эту формулировку необходимо брать в кавычки, так как, говоря «СНГ», Рабинович-Медведчук, очевидно, подразумевают РФ и явно не помышляет о вариантах, при которых мир будет достигнут иначе, чем на российских условиях.

Естественно, что на роль переговорщика с Россией годится только человек, который точно знает, чего хочет Путин и имеющий с ним более чем близкие связи. В активе достижений у Медведчука вопрос, который был и остается сверхчувствительным: большой обмен пленными конца 2017 года.

Прибавим к этому недавние заявления представителей оккупационных администраций РФ на востоке страны о том, что они «будут вести переговоры с одним-единственным человеком» и что «состав переговорной группы их не устраивает» – и все сразу становится на свои места. Медведчук будет заявлен как центральная фигура переговоров об обмене, и будет продвигаться месседж, что всем нам стоит забыть о былых «заслугах» одиозного кума Путина ради того, чтобы заложники были возвращены на подконтрольные Украине территории.

И именно заявления подобного толка – самый серьезный аргумент, который есть у Медведчука и его старых-новых друзей, который может быть сформулирован примерно следующим образом: хотите говорить о том, что Медведчук не может представлять Украину ни в переговорных группах, ни в собственно украинских институциях? Тогда никакого обмена снова не будет, посмотрите на заявления по итогам встреч в рамках Трехсторонней контактной группы.

Помимо изначальных симпатиков идей русского мира, самая уязвимая для влияния в этой ситуации группа – родственники пленных. Горькая правда заключается в том, что этим людям, прошедшим муки ожидания и неизвестности, абсолютно безразлично, кто именно будет обменивать их родных и близких – главное, чтобы это, наконец, произошло.

Но не стоит закрывать глаза на тот факт, что «главный переговорщик» и «единственный, с кем будут говорить представители ОРДЛО» не только демонстрирует пугающую неосведомленность о реалиях конфликта, но и плохо знаком с договоренностями, чье воплощение в жизнь он так активно продвигает.

Подтверждением этих слов может служить интервью Виктора Медведчука Жанне Немцовой для ресурса Deusche Welle: проблемы со знанием соглашений, которые Медведчук упорно называет «юридическим документом», что на деле весьма спорно, начинаются со второго же пункта. «Переговорщику №1» совершенно неизвестно, что во втором пункте Комплекса мер по выполнению Минских соглашений в принципе упоминаются конкретные наименования вооружений, а не «только калибры», о чем было заявлено во время интервью, в частности, Медведчук «не знал» что в тексте упомянут комплекс «Торнадо-С», который состоит на вооружении в Российской Федерации с 2012 года. И, когда Медведчуку указали на этот факт, он отделался некой общей фразой, что да, может цитата и точная. Может точная цитата из безальтернативных соглашений, основы для урегулирования?..

По Медведчуку, логика событий выглядит следующим образом: согласно его же заявлениям, Минским соглашениям нет альтернативы, это документ-базис для урегулирования, Медведчук использует свои личные отношения с Путиным опять-таки для урегулирования конфликта на Донбассе в рамках Минских соглашений, но для этого их текст знать совершенно необязательно.

Уже эта логика, а точнее – ее полное отсутствие, должна ставить под сомнение компетенцию Виктора Медведчука, но и на этом он не останавливается, а идет еще дальше все в том же интервью: говоря о том, что политика лишь производная от экономики, Медведчук заявляет, что не знает и не желает знать откуда у сепаратистов деньги на столь длительную войну. А не желает он этого знать потому, что тогда не сможет заниматься обменным процессом.

Прекрасная аргументация – особенно как для политика, то и дело повторяющего о своей любви к разного рода юридическим документам.

Впрочем, последовательность – не то качество, которым отличается Виктор Медведчук в целом. Так, в своей статье о встрече Трампа и Путина от 17.07.2018, размещенной на сайте «Украинского выбора», политик дословно утверждает, что «не стоит ждать, что кто-то, кроме нас самих, начнет решать проблемы Украины, касающиеся мирного урегулирования, геополитики, экономики. Пора прекратить взывать к другим странам, требуя, чтобы они повлияли, подтолкнули, заставили кого-то начать действовать исключительно в интересах Украины», но при этом – перманентно говорит о благотворном влиянии РФ на вопросы решения конфликта и настаивает на необходимости «прямых переговоров об урегулировании с Россией, Луганском и Донецком».

Последняя формулировка сама по себе опять же входит в противоречие с действительностью: если это должны быть прямые переговоры относительно конфликта, то причем здесь «Луганск и Донецк», не обладающие субъектностью? Если по логике Медведчука стоит «прекратить взывать к другим странам» – то откуда тогда берется «положительная роль России в вопросах обмена»?

Такие логические лакуны – неизбежное следствие попыток врать об этой войне любой ценой. Правда о ней заключается в том, что до тех пор, пока вещи не будут названы своими именами: агрессор – агрессором, марионетки – марионетками, а жертва агрессии – жертвой агрессии, Медведчук и его новоявленная команда будут выстраивать некие алогичные конструкции и пытаться убедить в них если не весь мир, то ту часть украинских избирателей, которые хотят мира любой ценой.

Но и здесь неизбежно возникнут большие трудности: специалист по обмену, врущий о войне и о переговорах, в которых задействован, может и освободить пленных. Но – ценой продолжения войны и появления новых узников, делая тем самым процесс своей востребованности бесконечным – как и войну.

Медведчук – не за жизнь. Он – за войну без конца, единственной альтернативой которой он предлагает лишь полную капитуляцию Украины перед РФ.

Виталий Кулик, «Хвиля»