Орхан Джемаль… Убивать везде, всех, кто может говорить правду, – Муждабаев

В Африке убиты три российских журналиста снимавших документальный фильм про деятельность ЧВК «Вагнер». Среди погибших – легендарный военный корреспондент Орхан Джемаль.

Я не знаю, кто конкретно убил моего товарища и коллегу Орхана Джемаля и двух его коллег, вместе с которыми он решили расследовать деятельность ЧВК «Вагнер», снять об этих РФ-террористах фильм. Об этом рассказывает в своем видеоблоге на YouTube журналист Айдер Муждабаев.

Но сомнений в том, кому это нужно, в чьих это интересах, нет. Террористическое государство РФ будет и дальше, везде, всегда и любыми способами уничтожать всех, кто может говорить правду о ее гибридной войне с цивилизованным миром.

Вечная память тебе, Орхан, ты убит как солдат на войне добра со злом. Вечная память твоим коллегам, мои соболезнования родным.

Айдер Муждабаев, YouTube