Хельсинкский сговор Трампа и Путина по Украине отменяется

Киев может вздохнуть спокойно, на данный момент Донбасс не является головной болью Трампа из-за которой он бы мог пойти на встречу предложениям Путина. Надолго ли?..

Несмотря на то, что с Хельсинкского саммита Трампа и Путина прошло уже две недели, постепенно всплывают все новые и новые подробности, наводящие на серьезные размышления о результатах этой «дружеской посиделки». Об этом пишет на страницах «Фокуса» кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института всемирной истории НАН Украины Максим Яли.

В Bloomberg появилась статья, согласно которой Путин якобы сказал российским дипломатам на закрытой встрече, что он сделал предложение Трампу в Хельсинки провести референдум на Донбассе. Цель – «помочь разрешить конфликт на востоке Украины«. Но при этом решил не публиковать этот план, чтобы президент США мог его рассмотреть.

Вскоре информация о новом «плане Путина» подтвердилась и официальными источниками российского МИДа.

То есть Россией фактически предлагалось повторить на оккупированных территориях «плебисцит» образца 2014-го, но уже под международным контролем. Сразу после появления «сенсации», было понятно, что этот вариант заведомо нереализуемый. По многим причинам.

Главная из них – такой опции попросту нет в Минских соглашениях от 2015 года, на необходимости выполнения которых постоянно твердит сама Россия, обвиняя Украину в нежелании их реализовывать.

Думаю, понимали это прекрасно и в Кремле. Тем не менее, стоит признать, что определенных оперативных целей эта новая инициатива Путина сумела достичь.

Во-первых, она вызвала активное обсуждение среди экспертов, политиков и журналистов не только в России и Украине, но и в заокеанских СМИ. Тем самым переключив на время внимание американцев с обсуждения скандальной пресс-конференции Трампа с Путиным, на которой тот дал двоякий ответ относительно российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году.

Во-вторых, таким способом Кремлем был дан старт обсуждению в СМИ и экспертной среде возможных альтернативных вариантов решения конфликта на Донбассе, но на более выгодных для Путина условиях.

В этой ситуации можно провести параллели с тактикой самого Трампа – бизнесмена, который изначально озвучивает заведомо завышенные ожидания, чтобы в итоге получить вполне приемлемый вариант. При этом оставив сторону, идущую на уступки с ощущением, что она осталась в выигрыше.

Последний наглядный пример – требования Трампа поднять расходы на оборону союзниками по НАТО уже не до 2%, а 4%. Всем понятно, что это практически сложно реализовать. Даже Трампу. Но вот 2% на их фоне кажутся очень даже приемлемыми. Таким образом

Кремль пытается захватить инициативу в обсуждении возможных вариантов решения конфликта на Донбассе, создавать повестку

Дальше – больше. Трамп поручает своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить Путина в Вашингтон. Где, как предполагалось, будут достигнуты уже конкретные договоренности. В том числе, возможно и по Украине. Сроки: сентябрь-октябрь.

Но тут оперативно вмешался Конгресс. В его нижнюю палату был немедленно внесен законопроект об усилении санкций против РФ в случае, если ее вмешательство в выборы 2016 года будут доказано.

Судя по всему, в окружении Трампа нашлись люди, которые объяснили ему несвоевременность визита Путина накануне промежуточных выборов, а главное – незавершенного расследования спецпрокурора Мюллера, который буквально за день до саммита в Хельсинки выдвинул обвинения 12 офицерам российских спецслужб во вмешательстве в президентские выборы в США.

Но одним из главных аргументов для республиканцев в том, чтобы заставить Трампа притормозить с Путиным, – негативная реакция (60%) тех избирателей, которые не являются сторонниками двух главных партий на встречу с российским лидером. Отмечу, именно эти голоса и сыграли решающую роль в победе Трампа над Клинтон. И поддержка именно этой электоральной группы будет решающей и на грядущих выборах в ноябре.

И Трамп начал сдавать назад. Сперва Госдеп США обнародовал Крымскую декларацию, в которой подчеркивается, что Вашингтон не признает Крым частью России. Это чтобы закрыть тему с двусмысленным «Посмотрим!» от Трампа накануне встречи в Хельсинки. И возможных договорняков во время возможного тет-а-тета.

Ну а затем Джон Болтон заявил, что следующая встреча Трампа с Путиным пройдет в 2019 году после того, как будет завершено расследование «российского дела».

В Москве отреагировали быстро и пригласили президента США к себе. Он устами пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс заявил, что «открыт для посещения Москвы после получения официального приглашения».

Занавес приопущен.

Подводя итог, можно сказать, что Киев в очередной раз пронесло. Пока. Но тема Украины на встрече в Хельсинки на самом деле была одной из основных. И Трамп продемонстрировал готовность рассматривать альтернативные варианты. Которые Кремль ему предоставил. И это была очередная попытка Москвы вывести решение конфликта на Донбассе в обход Украины и европейских акторов, чьи позиции по его урегулированию Кремль не устраивает.

Не исключаю, что вскоре мы можем услышать и новые варианты. Но уже все идет к тому, что сделки по Украине между Трампом и Путиным до промежуточных выборов в США мы не увидим. Если только итоги расследования Мюллера не станут известны раньше. Но там уже все будет зависеть от их результатов.

Для Трампа выборы – это ближайшая головная боль. И потому, пока Украина может осторожно вздохнуть с облегчением. Но надолго ли?..

Максим Яли, «Фокус»