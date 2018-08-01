Порошенко поставил шах Тимошенко на Черниговщине

Президент Украины сделал очередные перестановки на подконтрольной ему кадровой шахматной доске. Таким образом президент ослабил политические позиции Тимошенко на Черниговщине.

Обнародованным 31 июля указом главы государства от 30 июля Валерий Кулич освобожден от должности председателя Черниговской областной государственной администрации «согласно поданному им заявлению». Об этом пишет на страницах «Depo.Власть» Виталий Дяченко.

Областной госадминистрацией Черниговщины Кулич руководил более трех лет, начиная с 31 марта 2015 года. Ранее, в октябре 2014 года, был избран народным депутатом Украины от Блока Петра Порошенко по избирательному округу №205 в родной области, но сложил мандат в связи с назначением губернатором.

Бизнес-интересы уже экс-губернатора лежат в страховой и аграрной сферах. Между прочим, Кулича можно назвать губернатором-миллионером: в 2015 году он задекларировал 28 млн грн доходов за прошлый год, заняв по этому показателю первое место среди губернаторов страны. За 2017-й Кулич задекларировал 35,910 млн грн доходов. Правда, к этому времени у руководителя Черниговской ОГА нашлись более состоятельные коллеги.

Зато успехами на ниве профессиональной Кулич похвастаться не мог. В 2017 году он занял последнее место в рейтинге украинских губернаторов «Деловой столицы». Как отмечало издание, Черниговская область вошла в двойку худших по объему выполненных строительных работ на душу населения и динамике рождаемости, в тройку худших – по динамике промышленности и розничной торговли, а также среднемесячной зарплатой и долей работников, получающих зарплату не выше минимальной. Поэтому даже формальные основания уволить Кулича у президента были.

Как стало известно, Кулича в должности губернатора может заменить 46-летний Александр Мысник, нынешний глава Менского районного совета в Черниговской области от «Нашего края». Он коренной черниговец, родился 27 декабря 1971 года в с. Белошицкая Слобода Корюковского района Черниговской области. Окончил Национальный аграрный университет по специальности экономист-бухгалтер.

Более 10 лет работал в налоговой инспекции в Корюковском и Менском районах, был заместителем председателя Менской РГА. Полтора года проработал председателем этой администрации. А в ноября 2015 года был избран председателем районного совета, по результатам голосования местных депутатов победив представителя Радикальной партии.

На руководящих должностях проявил себя как типичный чиновник – исполнительный, довольно эффективен в выполнении поставленных задач. Так, 30 апреля 2017 года на выборах в Менской объединенной территориальной общины партия «Наш край», с которой связывают Мысника, улучшила свой результат с 5% (по итогам 2015 года) до 32%. В состав Менской горсовета вообще было избрано 11 депутатов от партии «Наш край».

Впрочем, сам Мысник, который баллотировался как самовыдвиженец при поддержке «Нашего края», выборы Менского городского головы тогда проиграл действующему мэру Геннадию Примакову, члену Радикальной партии Олега Ляшко.

По сути, Мысник – это первый представитель «Нашего края», который получил такое высокое кресло. Это также символично, поскольку ранее подобные должности занимали люди из правящей партии или коалиции, в которую входит «Наш край».

Стоит отметить, что неформальным куратором партии «Наш край» в коридорах власти называют первого заместителя главы администрации президента Виталия Ковальчука. Учитывая ранее обнародованную информацию о том, что именно Ковальчук возглавит избирательный штаб кандидата в президенты Петра Порошенко на выборах-2019, можно предположить, что именно он и пролоббировал назначение проверенного однопартийца на должность главы областной государственной администрации Черниговской области.

Ничего удивительного в этом нет, поскольку избирательный штаб его руководитель формировать под себя. И расставлять людей, отвечающих за штабы на местах.

Если тенденция сохранится, то в теории представители «Нашего края» в некоторых областях могут неформально поддержать или даже возглавить предвыборные штабы Порошенко. Особенно в регионах, где действующие губернаторы не могут похвастаться крепкими позициями во властных верхах или успехами в работе.

Предыдущая деятельность Александра Мысника на руководящей должности районного уровня дает основания предположить, что и в более высоком статусе он сохранит свое амплуа дисциплинированного исполнителя, способного обеспечить нужный результат, и не будет играть в собственные политические игры на региональном уровне.

Именно такая модель поведения является оптимальной для президентской избирательной кампании, которая стартует уже через несколько месяцев. Одной из основных задач Мысника будет организовать системное противодействие Радикальной партии и Блоку Юлии Тимошенко, чьи позиции среди черниговских избирателей традиционно сильны.

Виталий Дяченко «Depo.Власть»