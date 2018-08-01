Об истории недавней «зрады»: в плену непонимания или бить оккупанта его же оружием

В украинском медиапространстве разгорелась очередная «зрада» и даже две, заставившие особенно эмоциональных патриотов публично использовать слова обсценной лексики, негодуя и вопрошая: «ну сколько же можно».

Дело в том, что один из подразделений ВСУ получил «бардаки», оборудованные топорами российского производства. При чем произведены эти топоры совсем недавно – в октябре 2017-го и в самом логове врага – в самом что ни на есть финно-угорской деревне Вача, Нижегородской области. Вопрос «сокирної зради», запущенный в соцсети нардепом от «Народного фронта» Игорем Лапиным тут же разлетелся по цифровым просторам и даже заставил советника министра обороны Юрия Бирюкова оправдываться, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Тарас Клочко.

По словам последнего, Минобороны тут вообще ни при чем, а «зраду» учинили сотрудники «Укроборонпрома», которые ремонтируют и комплектуют бронетехнику. Дескать, пошли куда-то в магазин и купили импортные нижегородские топоры, то ли из-за дешевизны, то ли по какой-то другой причине. Наверное, было бы правильно эти топоры не покупать, рассуждает Бирюков, но раз 70% топлива для украинской военной техники из российской нефти, то какой с «Укроборонпрома» может быть спрос за несчастные топоры.

Правда, негодование большинства по поводу русского топора, разделяют далеко не все, некоторые не без резона замечают, что в убийстве русского оккупанта его же топором, да еще и со «специальной заточкой» есть что-то символическое и справедливое. Пусть, мол, в России переживают, что продают злобным русофобам топоры, которыми те будут буйны русские головы срубать.

Но не топорами едиными подпитывается украинская «зрада», параллельно с топорным скандалом, разгорелся железнодорожно-значковый. Некие ушлые журналисты накопали в базе «Прозорро», что Укрзалізниця закупает у Российских железных дорог 96 значков «Почетный железнодорожник» аж по 812 гривен за значок с бланком удостоверением для него.

В Укрзализниці, разумеется тоже начали оправдываться, дескать дело со значками давнее, еще в 1993-м было подписано соглашение о награждении этим знаком и льготами для работников железнодорожного транспорта государств-участников СНГ. И соглашение предусматривало обязательство покупать значки у российской РЖД.

В общем традиция такая железнодорожная, тянущаяся почти со времен СССР, но теперь в Укрзализниці осознали не соответствие традиции историческому моменту, процедуру закупки приостановили и обратились в Мининфраструктуры с предложением «пересмотреть порядок участия в сделке».

Резюме обоих историй достаточно простое: «зрада» все же имеет место быть, но ситуация будет исправляться, дабы в будущем подобный зашквар не повторялся, как, собственно, и во множестве аналогичных историй последних лет. Похоже очень многие украинцы как-то не слишком задумываются об изменившемся характере отношений с Россией иногда даже во вред себе.

Мыслительный процесс, как известно, требует достаточно много энергии, и человек в принципе не склонен напрягать мозговое вещество без крайней необходимости, тем более, если в голове уже существуют некие отработанные шаблоны, например, о том, что Россия – это хоть и другое государство, но не настолько другое, как та же соседняя Польша. Не зря ведь был в свое время придуман, и что самое главное принят без особых возражений странный термин «ближнее зарубежье».

Так что слишком сильно возмущаться недалекости украинцев, до которых никак не дойдет такой простой факт, что Россия – это наш враг, наверное, не стоит. Человеческое мышление инерционно, и чтобы в нем произошел коренной перелом нужен достаточно сильный стресс, причем такой, который бы касался каждого персонально.

Огромное число жителей Донбасса этот стресс уже получили, но еще больше тех рядовых украинцев, живущих своей частной жизнью, кто свой пинок так и не получил. Так что не стоит ждать от этих людей лишней «сознательности», просто нужно продолжать их пинать, долго и методично.

Неприятность инерции мышления, как и инерции в физическом ее понимании в том, что она потенциально может продолжаться вечно, если нет никакой силы с противоположным вектором. К счастью настолько идеального пространства, где инерция совкового мышления не наталкивалась бы на тормозящие преграды в пределах жизнедеятельности практически нет. И имперская инерция, хоть и все еще продолжается, но тормозит, пусть и не так быстро, как нам бы хотелось.

История со значками, как раз достаточно показательный пример этой самой инерции. В 1993 году, когда было подписано совершенно дурацкое соглашение о совместном награждении железнодорожников российскими значками, со времени развала СССР прошло всего два года. И те, кто застал этот период прекрасно помнят, что на бытовом уровне «крупнейшая геополитическая катастрофа столетия» большинством людей не ощущалась вообще никак.

Умерев геополитически, СССР продолжал своей существование в мозгах огромного числа людей. Они все также смотрели «Первый» советский телеканал, по привычке считали казахов и белорусов разновидностями советского народа, а Москву «столицей нашей родины» и центром известного им мира. Да и советская железнодорожная сеть воспринималась как нечто единое. Так что с точки зрения украинских обывателей образца 1993-го ничего странного в соглашении об общих для СНГ значках не было.

Собственно, советская или даже российскоимперская инерция движет и дальше мозгами большинства из нас. При слове «топор» большинство в первую очередь вспоминают Родиона Раскольникова, убиенную старушку и «тварь ли я дрожащая», а не Шевченкову «добре вигострену сокиру», с помощью которой нужно «збудить хиренну волю». Просто все мы выросли в условиях тотального доминирования имперской культуры, имперского мышления и имперских смыслов, а мозг даже без желания своего носителя впитывает окружающее.

Все это немного неприятно, но ничего слишком страшного в этом нет, просто таковы естественные законы человеческого бытия. Для нас сейчас самое главное не давать российской пропаганде возможности придавать имперской инерции украинцев дополнительного ускорения, а дальше инерция неминуемо иссякнет, затормозив об естественные преграды, а если процессам торможения немного помочь, то все произойдет по историческим меркам крайне быстро. А то что это неизбежно очевидно уже давно.

Не даром ведь российская имперская идея вязла в «украинском вопросе» все триста лет нашей «общей истории» – то мазепинцы, то кирило-мефодиевцы, то петлюровцы, то бандеровцы… Оттого «украинский вопрос» такой нервирующий и болезненный для большинства россиян, как ощущение неизбежности смерти.

Тарас Клочко, «Деловая Столица»