Показательные репрессии по-российски. Pussy Riot снова за решеткой

Хамовнический суд Москвы не смог вынести вердикт в отношении группы Pussy Riot. Петра Верзилова, Ольгу Пахтусову, Веронику Никульшину и Ольгу Курачеву вновь задержали 30 июля на выходе из спецприемников.

Они отбыли 15 суток ареста за акцию во время финального матча Чемпионата мира по футболу в «Лужниках». Накануне им должны были предъявить новые обвинения по административным статьям. Однако суд отправил материалы дела на доработку. Уже поздно ночью участников группы отпустили из ОВД. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что вся эта история подтверждает наличие проблем в российском обществе

Приключения Pussy Riot продолжаются. Активисты отбыли 15 суток за то, что выбежали на футбольное поле стадиона «Лужники» во время финального матча Чемпионата мира 2018 года. И вот их снова взяли на выходе из спецприемников: Петра Верзилова и компанию решили наказать по еще одному эпизоду – за проведение массового мероприятия без согласования.

Повторения событий 2012 года – то есть заключения в колонию – видимо, ждать не стоит. Однако, судя по всему, наверху посчитали, что панк-группа слишком легко отделалась. Шутка ли, на глазах у всего мира чуть не сорвали футбольный матч.

Обращают на себя внимание и методы силовиков: задержать сразу после освобождения, оставить на ночь в отделе полиции, и после этого – новый приговор, пусть и административный. Все это можно посчитать дополнительным наказанием.

Главный вопрос: что дальше, по какому сценарию будут развиваться события? Они ведь, похоже, не успокоятся, продолжат акции. И это вызов для власти. Что же ей делать в ответ?

Вариантов немного: поступить как в 2012-м – посадить, «залепить двушечку», или же попробовать как-то спустить на тормозах, найти нестандартное креативное решение.

Здесь достаточно вспомнить, что шесть лет назад – после знаменитой акции в Храме Христа Спасителя – дело Pussy Riot получило всемирную известность. После этого в российском Уголовном кодексе появилась неоднозначная статья за оскорбление чувств верующих. К слову, за все это время самый серьезный приговор по ней – три года шесть месяцев условно видеоблогеру Соколовскому за ловлю покемонов в храме. Причем на фоне большой общественной реакции срок затем сократили до двух лет.

В остальных случаях попадались либо не совсем здоровые, либо не совсем трезвые граждане. Полноценно притянуть политику не очень получилось. Можно даже рискнуть сказать, что проект в целом провалился.

Никто у нас особо не собирается оскорблять чувства верующих. Разве что назло этой самой неоднозначной статье.

Что же касается первого дела Pussy Riot, то за осужденных девушек просили на самом высоком уровне и в итоге их амнистировали. Они отсидели полтора года. Но в колонии продолжали активно бороться с системой, чем ее очень нервировали.

Но после выхода Толоконниковой и Алехиной на свободу о Pussy Riot забыли. Их акции больше не волновали медиапространство. Вплоть до последних событий. И вот они заставили о себе вспомнить.

Посадка их в тюрьму надолго не улучшит позиционирование российской власти в так называемом просвещенном западном мире. Так что, скорее всего, будут давить административкой.

Но вот то, что они вернулись и вновь заинтересовали, заставляет задуматься.

Значит, не все в порядке в государстве – это как индикатор. И главное, что их не ждали – это стало опять сюрпризом.

Получается, что за шесть лет ничего толком не изменилось, а то и хуже стало.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»