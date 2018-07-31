Россия подкупала британских политиков для манипуляций общественным мнением

Ряд организаций действовавших в интересах России и Азербайджана платили британским политикам за лоббирование своих интересов и манипуляций британским общественным мнением.

Организации, действовавшие в интересах Азербайджана и России, платили британским политикам, говорится в отчете британской некоммерческой организации Transparency International UK. Об этом сообщает телеканал «Настоящее Время»

Телеканал RT, финансирующийся из российского бюджета, заплатил с 2014 года не менее 93 700 фунтов стерлингов 12 британским парламентариям за появление в эфирах телеканала.

Эта сумма не включает гонорары еще двух депутатов, которые вели собственные телешоу, говорится в докладе Transparency International UK. Организация делала выводы на основе документов финансовой отчетности Палаты общин британского парламента.

По данным НКО, всего в эфире RT с 2010-го по 2017 год появлялся 161 британский чиновник.

Появление британских политиков в эфире антикоррупционеры связали с попытками России показать себя в качестве «уважаемого члена международного сообщества» и манипулировать общественным мнением. В НКО также считают, что политики, появляющиеся в эфире RT, помогают легитимизировать «коррумпированный и репрессивный режим».

В 2015 году британский надзорный орган за телекоммуникациями Ofcom постановил, что телеканал не сохраняет нейтралитет и сбалансированность в репортажах об Украине и Сирии. Ведомство продолжает расследовать возможные нарушения правил вещания в репортажах о химической атаке в Солсбери.

Помимо России, в докладе упоминается Азербайджан и его попытки подкупить европейских политиков. Впервые о подкупе депутатов ПАСЕ стало известно в 2017 году.

По данным аналитиков Transparency International UK, в 2007-17 не менее 71 парламентариев посещали Азербайджан как минимум 111 раз. Эти визиты, по оценкам аналитиков, обошлись азербайджанским властям и Европейскому азербайджанскому обществу (организация, продвигает политические и бизнес-интересы Азербайджана в Великобритании) не менее чем в 330 000 фунтов стерлингов.

Более чем 29 визитов либо не имели задокументированной цели поездки, либо описывались как «гостевой визит». Один из парламентариев рассказал TI, что не вникал в то, кто оплачивал поездку.

Другой фонд, Англо-азербайджанское общество, предоставлял европейским политикам разного уровня различные бонусы, выплаты и организовывал контакты с высшим руководством страны. Transparency International UK связывает эту организацию с коррупционной схемой по отмывке $2,9 млрд бюджетных средств из Азербайджана.

«Настоящее Время»