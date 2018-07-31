Администрация главы Беларуси Лукашенко опровергает информацию о его болезни

После активно муссируемых слухов о болезни Лукашенко, появилась информация о его встрече с руководителем Минской области, которая состоялась сегодня. Так же указывается, что в субботу Лукашенко встречался руководством одной китайской корпорации.

Глава Беларуси Александр Лукашенко во вторник заслушал доклад председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко. Во время встречи обсуждался ход уборочной кампании в регионе, развитие мясомолочного комплекса и дорожного строительства, сообщили в президентской пресс-службе.

«В первую очередь глава государства поинтересовался, как проходит уборочная кампания в регионе, поскольку результаты Минской области могут рассказать о ситуации в стране в целом», – проинформировали в пресс-службе.

«Минск – все-таки это показательный регион: он находится в разных климатических условиях. Юг уже, наверное, половину убрал, север еще, может, только приступил к уборке – там уже процентов 15-20. Разные климатические условия дают средние впечатления по стране вообще», – сказал Лукашенко.

Ранее ряд интернет-СМИ распространили информацию о том, что президент Беларуси якобы перенес инсульт и из-за этого отметил свою поездку в Гомель в минувшую пятницу. Вместе с тем, в субботу Лукашенко провел встречу с руководством китайской корпорации CITIC Group.

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт назвала домыслы о болезни Лукашенко бредом.

Напомним, что обнародована информация о том, как политтехнолог Манафорт готовил ответы на вопросы для Януковича к 100 дням его президентства.

Пресс-служба президента Беларуси