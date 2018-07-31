Турчинов предлагает ввести уголовную ответственность за закупки товаров в России

Поводом к такому заявлению сдал недавний скандал с заказом «Укрзализныцей» в России партии наградных значков «Почетный железнодорожник».

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что руководители украинских предприятий, осуществляющие закупки в России, должны нести уголовную ответственность. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны сказал журналистам во вторник, передает «Интерфакс-Украина».

«Каждый ответственный руководитель должен отчитываться перед своей страной за позицию по измене… мне кажется, что должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто закупает те вещи в России, которые могут быть сделаны в Украине», – заявил Турчинов.

Он также отметил, что считает заказ «Укрзализныцей» в России партии наградных значков позором.

«Когда мы какие-то бляшки заказываем в России, то это просто позор!» – подчеркнул секретарь СНБО.

Как известно, 26 июля государственная компания «Укрзализныця» заказала в России партию наградных значков «Почетный железнодорожник». Об этом сообщалось на сайте публичных закупок Prozorro.

Из информации следует, что административно-хозяйственное управление ОАО «Российские железные дороги» выиграло тендер филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Украинская железная дорога» заключили договор на поставку 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» на общую сумму 182 тысяч рублей (чуть больше 77 тысяч гривень).

Каждая медалька должна была быть изготовлена из недрагоценных металлов, но обойдется УЗ примерно в 800 гривень.

Непосредственно изготовлением наград займется российское ООО «Культторг». УЗ должна получить заказ в срок до 31 декабря 2018 года.

Медали изготавливаются из медно-никелевого сплава с латунными элементами. Каждое изделие упаковывается в футляр. К нему прилагается удостоверение из кожи с бумажной вклейкой.

Контракт на поставку 26 июля подписали и.о. директора филиала «Укрзализныци» по закупкам Евгений Никитин и его заместитель Андрей Лапин, с российской стороны – директор АХУ «РЖД» Владимир Скубака.

Когда эта новость вызвала волну возмущения в Украине, исполняющий обязанности председателя правления УЗ Евгений Кравцов заявил, что поручил приостановить закупку.

Ранее сообщалось, что Турчинов считает, что Россия пойдет на эскалацию своей агрессии только в случае если не сумеет повлиять на предстоящие в Украине выборы.

«Интерфакс-Украина»