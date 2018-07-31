США и ЕС ведут переговоры о строительстве портов для приема американского газа

Европа готовится к закупкам газа в США, для этого планируется построить 11 новых портов оборудованных для приема сжиженного газа. Президент Трамп считает это конкурентной альтернативой проектам газопроводов.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с ЕС о строительстве портов для приема американского сжиженного газа. С таким заявлением Трамп выступил на пресс-конференции с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте 30 июля.

Во время переговоров американский президент и итальянским премьер обсуждали поставки энергоресурсов в Италию, в частности, вопрос строительства Трансадриатического газопровода, который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Италию.

Коснувшись темы газопровода, Трамп заявил, что США могут предложить конкурирующую альтернативу.

«Мы уже разговариваем с Евросоюзом о строительстве от 9 до 11 портов, за которые они заплатят, так, чтобы мы могли отправить наш сжиженный газ в различные части Европы», – заявил американский президент.

Как известно, Трамп жестко критикует планы строительства газопровода «Северный поток-2» и заявляет, что США будут конкурировать с РФ на европейском рынке газа.

Напомним, что в США выяснились новые факты контактов на посоветском пространстве экс-главы избирательного штаба Трампа на президентских выборах.

Пресс-служба Белого Дома