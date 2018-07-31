Турчинов: Один из приоритетов России – дестабилизация ситуации в Украине

Россия не начнет активных военных действий до тех пор пока не станут ясными итоги предстоящих в 2019 году президентских и парламентских выборов. Но если ей не удастся повлиять на ситуацию в Украине – агрессия может продолжится.

Если России не удастся повлиять на результаты следующих президентских и парламентских выборов в Украине, то агрессор может прибегнуть к военным действиям. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во вторник, сообщает «Интерфакс-Украина».

«У них, России один из приоритетов – это внутренняя дестабилизация ситуации в Украине. Безусловно, они будут пытаться влиять на результаты президентских и парламентских выборов», – сказал он.

«Мы не исключаем и агрессивных действий, военных действий против нашей страны, когда они увидят, что другие формы дестабилизации не дают результатов», – добавил Турчинов.

По его словам, Россия готовится к активным военным действиям, а на границу с Украиной стянули российские войска и артиллерию.

«Концентрация войск, которая происходит на востоке и на юге нашей страны, свидетельствует о том, что Россия не снимает с повестки дня именно агрессивную военную форму давления на Украину», – заявил он.

«Другой вопрос – когда это может быть использовано, когда они могут начать масштабную провокацию», – добавил секретарь СНБО.

Парламентские и президентские выборы в Украине должны состояться в 2019 году.

«Интерфакс-Украина»