Политтехнолог Манафорт не только помогал Януковичу во время президентской избирательной компании, но и готовил ответы на вопросы для своего клиента к 100 дням президентства.

Команда американского политтехнолога Пола Манафорта готовила ответы для Виктора Януковича на пресс-конференцию к 100 дням президентства. Об этом пишет «Русская служба ВВС», ссылаясь на материалы дела по обвинению Манафорта в отмывании средств.

«Среди ожидаемых вопросов были такие: его, Януковича, главные достижения за этот срок, что он думает о наступлении на свободу прессы, программа реформ и урезание субсидий для населения, оценка работы правительства Азарова и возможность увольнения министров, которые не нравятся обществу, например министра образования Табачника и вице-премьера Владимира Семиноженко», – отмечает издание.

Кроме того, политтехнологи предполагали вопрос, планируются ли мероприятия с участием жены лидера «Партии регионов», которая в последний раз появлялась на публике во время инаугурации.

На такой вопрос Януковичу советовали ответить: «Президентский пост – авторитетная роль, но первая леди обладает еще большим авторитетом».

Среди прочего для президента подготовили ответ на вопрос про венок, упавший на него у могилы Неизвестного солдата, и его чувства в тот момент.

«Для меня этот день был очень эмоциональным. Я думал о мужчинах и женщинах, которые погибли во Второй мировой войне, я думал о моем друге – президенте Польши Качиньском, который погиб на пути в Катынь, где он собирался помянуть погибших поляков. Я правда не заметил ни ветра, ни дождя. Получить удар венком по голове в тот день – это, вероятно, единственное, что не дало мне тогда заплакать», – должен сказать Янукович.

Также команда Манафорта продумала ответ о том, появится ли в стране общественное радио и телевидения.

«Мы бы хотели иметь в Украине общественное радио и телевидение. Но я не хочу быть единственным, кто предлагает дорогостоящие новые программы в период экономических трудностей. Мы просим всех украинцев принять уменьшение количества новых рабочих мест, зарплат, пенсий, все виды личных жертв… Когда Украина снова поднимется – можем устроить общенациональное обсуждение относительно того, как инвестировать наш профицит бюджета в будущее Украины», – говорилось в подготовленном ответе.

О статусе русского языка Януковичу советовали говорить, что «много демократических страны в Европе и Северной Америке используют две и больше языков», что «ни один украинец не должен быть дискриминирован», и что стандарты должны устанавливать местные общины.

Также политтехнологи предполагали вопрос о подписании так называемого «пакта Януковича-Медведева», который продлил на 25 лет базирования российских войск в Севастополе.

«Харьковские соглашения были критическими для восстановления нашей экономики и начала реальных реформ. В результатеэтих соглашений мы достигли снижения цен на газ на 30%, что позволило нам закрыть наш бюджетный дефицит и достичь соответствия условиям МВФ для получения финансовой помощи», – говорилось в конспекте для президента.

Ему предлагали проводить параллели с Японией, которая «поступила так же, продлив соглашение о нахождении американских военных баз, потому что обе пролонгации вносят стабильность в регион, улучшают отношения между странами».

«Все, чего мы достигли, на данном этапе укрепляет Украину как нацию», – должен был утверждать Янукович на упреки в предательстве национальных интересов.

Как известно 31 июля в США начнется суд над Полом Манафортом, которого обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 миллионов долларов.

Ранее следственная группа представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Манафорта с «Партией регионов» и «Оппозиционным блоком».

Также спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер обнародовал список 35 потенциальных свидетелей по делу.

Напомним, что адвокаты экс-президента Украины Януковича саботируют в Киеве судебные заседания по делу о госизмене совершенной их клиентом.

«Русская служба ВВС»