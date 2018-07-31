Красный Крест будет реализовывать новые гуманитарные программы на Донбассе

В планах Красного Креста создание отделений неотложной медицинской помощи в условиях продолжающейся войны. Кроме этого планируется улучшения пунктов пропуска на линии соприкосновения украинских и оккупационных сил.

В Донецкой области представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине презентовали 2 гуманитарных проекта – относительно КПВВ и Бахмутской больницы. Об этом сообщает Департамент информационной и внутренней политики Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации.

«Первый проект ориентирован на создание отделения экстренной неотложной медицинской помощи с паевым финансированием от МККК.

Он предусматривает поддержку строительства и создания структуры реанимации и реабилитации в чрезвычайных ситуациях в КЗЗ «Бахмутская ЦРБ», придерживаясь принципов, изложенных в руководстве по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения», – говорится в сообщении.

Задуманное планируют реализовать до 2020 года и потратить на него 2 миллиона швейцарских франков.

«Реализация проекта по КПВВ предусматривает создание благоприятных условий для граждан, пересекающих пропускные пункты, а именно планируется создание модуля пункта обогрева и охлаждения, биотуалетов и автобусных остановок», – подчеркнул глава делегации Красного Креста в Украине Алан Эшлиманн.

«В течение многих лет Донецкая ОГА сотрудничает с Международным Комитетом Красного Креста. Вместе мы реализуем проекты, направленные на улучшение жизни жителей области и возвращения мирной жизни в Донецкую область.

Поэтому хочется выразить огромную благодарность нашим коллегам, представителям Красного Креста, которые всеми силами поддерживают нас в такие тяжелые времена», – заявил руководитель областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

Пресс-служба Донецкой ОГА