Адвокаты Януковича саботируют судебные заседания по делу о госизмене экс-президента

В тоже время суд назначил Януковичу бесплатного адвоката, для обеспечения непрерывности судебного процесса. Сам Янукович нанял себе еще одного адвоката.

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича заявили об отводе судей и прокуроров по делу о государственной измене и покинули судебное заседание. Об этом сообщает «Громадське».

Суд должен был начать судебные прения, но адвокат Виталий Сердюк требовал допросить еще одного свидетеля стороны защиты – Аркадия Ярощука.

Председательствующий судья Владислав Девятко объяснил адвокату, что стадия допроса завершена.

После этого адвокат зачитал заявление об отводе судьи и стороны обвинения, так как, по мнению защиты Януковича, суд спешит с вынесением приговора.

Судья пояснил, что на стадии дебатов уже нельзя объявлять об отводе и объявил перерыв на 10 минут.

Сердюк вышел из зала и сказал, что сегодня уже на заседание не вернется.

Прокуроры просят предоставить Януковичу государственного защитника.

«Мы вынуждены просить суд о предоставлении Януковичу государственного адвоката», – сказал прокурор Максим Крым.

По словам прокурора, это уже третий раз адвокаты Януковича срывают дебаты.

Судьи ушли в совещательную комнату, чтобы решить, предоставлять Януковичу бесплатного адвоката. В итоге, суд решил предоставить экс-президенту Виктору Януковичу, которого подозревают в государственной измене, государственного защитника. Об этом на заседании Оболонского районного суда Киева объявил судья Владислав Девятко.

Он пояснил, что такое решение принято в связи с тем, что адвокаты Януковича самоустранились от участия в судебных прениях и самовольно покинули судебное заседание.

«Суд принял решение поручить региональному центру предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве с целью обеспечения права на защиту обвиняемого в судебных прениях безотлагательно назначить адвоката для защиты обвиняемого Виктора Януковича», – сказал судья Девятко.

Новый адвокат должен прибыть в суд на 10:00 1 августа.

Суд также постановил обеспечить «непрерывное участие назначенного защитника независимо от дальнейшего участия в судебных заседаниях защитников, избранных обвиняемым».

После этого слово дали новому адвокату Януковича Александру Байдыку. Он просил предоставить ему материалы дела, чтобы иметь возможность участвовать в судебных прениях, и дать время на ознакомление с ними.

Девятко заверил, что все необходимые материалы ему предоставят.

«Ходатайство о времени на ознакомление мы рассмотрим завтра. Завтра выступит прокурор. И мы с вами и с защитником из центра решим, сколько надо времени на подготовку. Это также будет зависеть от того, сколько нужно времени для подготовки к дебатам защитнику по назначению», – сказал Девятко.

После этого судья объявил перерыв до 10 утра 1 августа.

При этом, сам бывший президент Виктор Янукович нанял еще одного адвоката, чтобы усилить команду своих защитников. Об этом «Украинской Правде» сообщил адвокат Виктор Сердюк.

«Александр Байдык – специалист по уголовному праву, он был привлечен клиентом Януковичем дополнительно, чтобы усилить уже существующую команду адвокатов. Мы из процесса не выходим», – сказал Сердюк.

Он добавил, что пока Байдык представляет интересы Януковича в суде, Сердюк тоже выполняет поручения своего клиента, а именно передает материалы в канцелярию и пишет заявление в полицию.

«Уже вызвана полиция для того чтобы оформлять незаконные действия суда и прокуратуры», – сказал он.

Адвокат также сообщил, что Янукович нанял Байдыка совсем недавно.

Также Сердюк настаивает, что стадия судебных прений не начнется, пока не допросят всех свидетелей.

Судебные прения по делу о госизмене Януковича должны были начаться 30 июля, но адвокаты проигнорировали заседание.

«Громадське»