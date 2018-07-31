Глава Беларуси Лукашенко не появляется на публике

Лукашенко не появляется на публике с 28 июля. Был даже отменен, ранее запланированый визит в Гомель. Различные источники заявляют о его серьезной болезни, в том числе и об инсульте

Глава Беларуси Александра Лукашенко перестали показывать на белорусском телевидении после слухов о его инсульте. Об этом сообщает издание «Радыё Свабода».

Журналисты отследили, что Лукашенко не показывали по телевизору уже несколько дней.

Президента лишь несколько раз упомянули в сюжете о дорожном строительстве.

На публике Лукашенко не видели с 28 июля. С этого времени появились слухи об инсульте, хотя 30 июля пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт опровергла эту информацию.

О якобы болезни главы Беларуси первым сообщил российский анонимный Telegram-канал «Незыгарь», который периодически сливает политические новости.

«Известно, что у Лукашенко ІІІ степень диабета. Между тем, в Минске говорят, что у Лукашенко случился ишемический инсульт в бассейне средней мозговой артерии. Визит в Гомель отменен», – говорится в сообщении.

Лукашенко занимает пост главы Беларуси с 1994 года.

Политику в августе исполнится 64 года.

«Радыё Свабода»