Глава Беларуси Лукашенко не появляется на публике

Лукашенко не появляется на публике с 28 июля. Был даже отменен, ранее запланированый визит в Гомель. Различные источники заявляют о его серьезной болезни, в том числе и об инсульте
Глава Беларуси Александра Лукашенко перестали показывать на белорусском телевидении после слухов о его инсульте. Об этом сообщает издание «Радыё Свабода».
Журналисты отследили, что Лукашенко не показывали по телевизору уже несколько дней.
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Президента лишь несколько раз упомянули в сюжете о дорожном строительстве.
На публике Лукашенко не видели с 28 июля. С этого времени появились слухи об инсульте, хотя 30 июля пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт опровергла эту информацию.
О якобы болезни главы Беларуси первым сообщил российский анонимный Telegram-канал «Незыгарь», который периодически сливает политические новости.
«Известно, что у Лукашенко ІІІ степень диабета. Между тем, в Минске говорят, что у Лукашенко случился ишемический инсульт в бассейне средней мозговой артерии. Визит в Гомель отменен», – говорится в сообщении.
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Лукашенко занимает пост главы Беларуси с 1994 года.
Политику в августе исполнится 64 года.