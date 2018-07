ЕС ввела санкции против компаний участвовавших в строительстве Крымского моста

Евросоюзе продолжают наказывать причастных к незаконному строительству Крымского моста соединившего Таманский и Керченский полуостров. На сей раз санкции введены против компаний причастных к работам по строительству моста.

Евросоюз ввел санкции в отношении шести компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на решение от 30 июля, опубликованное в официальном журнале ЕС.

Согласно документу, с 31 июля под европейскими санкциями находятся две компании Аркадия Ротенберга – ПАО «Мостотрест» (MOEX: MSTT) и ООО «Стройгазмонтаж».

Эти компании ранее уже были включены в американский санкционный список.

Также под санкции ЕС попали АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж – Мост», вологодское АО «ВАД».

В мотивировочной части решения о введении санкций говорится, что строительство моста и его официальное открытие в мае этого года были «ключевыми символическими шагами в консолидации Россией контроля над незаконно аннексированными Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины».

Глава МИД Павел Климкин приветствовал такое решение ЕC.

«Важное предупреждение также для европейских предприятий не идти вниз по тому же скользкому склону», – написал он в Twitter.

Welcome the EU Council decision to sanction Russian companies responsible for Kerch bridge construction. Important warning also for European businesses not to go down same slippery slope.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 31, 2018