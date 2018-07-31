123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

ЕС ввела санкции против компаний участвовавших в строительстве Крымского моста

«Интерфакс-Украина»
31 июля 2018

Евросоюзе продолжают наказывать причастных к незаконному строительству Крымского моста соединившего Таманский и Керченский полуостров. На сей раз санкции введены против компаний причастных к работам по строительству моста.

Евросоюз ввел санкции в отношении шести компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на решение от 30 июля, опубликованное в официальном журнале ЕС.

Согласно документу, с 31 июля под европейскими санкциями находятся две компании Аркадия Ротенберга – ПАО «Мостотрест» (MOEX: MSTT) и ООО «Стройгазмонтаж».

Няш-мяшку выперли из ЕдРа: украинский казус Поклонской в России

Эти компании ранее уже были включены в американский санкционный список.

Также под санкции ЕС попали АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж – Мост», вологодское АО «ВАД».

В мотивировочной части решения о введении санкций говорится, что строительство моста и его официальное открытие в мае этого года были «ключевыми символическими шагами в консолидации Россией контроля над незаконно аннексированными Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины».

Вестники гибели мира. Чем грозит миросистеме кризис в ЕС?

Глава МИД Павел Климкин приветствовал такое решение ЕC.

«Важное предупреждение также для европейских предприятий не идти вниз по тому же скользкому склону», – написал он в Twitter.

Как сообщалось, ранее в ЕС одобрили санкции против 6 людей из-за строительства Керченского моста.

«Интерфакс-Украина»

Tags: крым, мост, оккупация, Россия

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены