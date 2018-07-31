Семьи украинских политзаключенных получат помощь от государства

Украинские власти приняли решение о материальной поддержке семей политузников удерживаемых Россией. При этом подчеркивается необходимость принятия закона комплексно решающего проблемы политузников.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что семьи украинских политзаключенных в ближайшее время получат выплаты от правительства. Об этом он сказал в эфире программы «Ваша Свобода», передает «Крым.Реалии».
«Правительство одобрило это решение как временное в рамках бюджетной программы только на этот год. Мы решили выделить эти средства. Завтра они не пойдут … я думаю, в ближайшее время, несколько недель, мы завершим все бюрократические процедуры, чтобы выплатить», – рассказал министр.
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Черныш добавил, что все равно нужно принять специальный закон, который бы комплексно решил проблему политзаключенных.
«Почти год в парламенте лежит законопроект, комплексно решил бы проблему политзаключенных или лиц, незаконно лишенных свободы. В этом случае в Крыму и России. Будем осенью просить депутатов, чтобы они приняли закон, в том числе в отношении тех, кто уже вышел из тюрьмы, например, Ахтема Чийгоза», – заявил он.
26 июля Верховная Рада приняла постановление о поддержке украинских политзаключенных, содержащихся в России и на оккупированных территориях и членов их семей.
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Напомним, что украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к своему коллеге из Германии с просьбой посодействовать в организации встречи с политузником Сенцовым.