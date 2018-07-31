Денисова просит Германию посодействовать во встрече с политузником Сенцовым в России

Украинский омбудсмен Денисова просит своего коллегу из Германии посодействовать в организации встречи с политузником Сенцовым, удерживаемого в России после осуждения по сфабрикованному против него делу.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к немецкому омбудсмену Бербель Кофлер с просьбой способствовать ее встречи с украинцем Олегом Сенцовым, который продолжает голодовку в российской тюрьме. Об этом она сообщила в Facebook.

«Значение поддержки и давления международного сообщества в решении сложной ситуации по обеспечению прав украинских политзаключенных в России трудно переоценить.

Я очень благодарна Федеральному Правительственному комиссару по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Министерства иностранных дел ФРГ госпоже Кофлер за поддержку защиты права на жизнь украинского режиссера Олега Сенцова.

И прошу ее содействия в организации моей личной встречи с Олегом Сенцовым», – написала Денисова, обнародовав письмо к Кофнер.

Значення підтримки і тиску міжнародної спільноти у вирішені складної ситуації щодо забезпечення прав українських… Опубліковано Людмилою Денісовою Понеділок, 30 липня 2018 р.

Перед этим Кофлер призвала Россию безотлагательно оказать медицинскую помощь заключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Об этом говорится в заявлении уполномоченного немецкого правительства по правам человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер.

«Тот факт, что Европейский суд по правам человека призвал Россию немедленно предоставить Олегу Сенцов необходимую медицинскую помощь, подчеркивает распространенное беспокойство о его состоянии. Оно только усилилось еще раз с начала голодовки в мае», – говорится в заявлении.

«Я искренне надеюсь, что российское правительство примет решение и в срочном порядке обеспечит полный доступ к медицинской помощи. Я также надеюсь на досрочное освобождение господина Сенцова и господина Кольченко», – отметила Кофлер.

Дипломаты Польши, Соединенных Штатов и нескольких других стран принимают участие в разработке декларации с призывом к российским властям освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Как сообщило «Польское радио», документ будет адресован российскому представителю по правам человека и ряду министерств: юстиции, иностранных и внутренних дел, а также Генеральной прокуратуре.

В проекте декларации дипломаты отмечают, что Олега Сенцова незаконно удерживают в России, а Москва не реагирует на международные призывы и петиции.

Дипломаты напоминают, что украинец уже более двух месяцев голодает и состояние его здоровья очень плохо.

«Мы призываем Россию освободить всех незаконно заключенных граждан Украины», – говорится в проекте декларации.

С 16 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием к властям РФ отпустить всех находящихся украинский.

5 июля двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним в российской колонии. После встречи Каплан сообщила, что Сенцов «похудел и сильно постарел».

«Украинско-Российское обозрение»