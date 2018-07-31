Активистов Pussy Riot задержали сразу после освобождения из под ареста

Не успели активисты группы Pussy Riot освободится после отбывания административного ареста за акцию протеста во время финала мундиаля в Москве, как были задержаны для предъявления нового обвинения.

Активистов группы Pussy Riot Петра Верзилова, Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву и Ольгу Пахтусову, которые отбыли 15 суток за акцию протеста во время финала чемпионата мира по футболу-2018 в Москве, снова задержали. Об этом сообщает «Медиазона».

Полиция задержала участников Pussy Riot, когда те выходили из СИЗО после окончания срока ареста, их доставили в отделение «Лужники».

Сначала полиция не выдвигала активистам никаких обвинений, но заявила, что все они останутся в отделении до утра.

Позже одна из сотрудниц сообщила, что на Верзилова, Никульшину, Курачеву и Пахтусову составят административные протоколы по статье «Проведение публичного мероприятия без подачи заявки». Санкция этой статьи предусматривает до 10 суток ареста.

Адвоката Николая Васильева уже час не пускают в ОВД «Лужники» к задержанным участникам Pussy Riot. Об этом сам Васильев рассказал «Медиазоне».

Ранее Петр Верзилов писал в своем твиттере, что всем участникам акции «Милиционер вступает в игру» вменяют часть 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия), но протоколы на них еще не составили.

Всех оформили по 20.2 ч2, но протоколы по этой статье ещё не составили, только задержание! Завтра будут составлять, потом суд. Остаёмся на ночь в ОВД Лужники. — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) July 30, 2018

«Медиазона» также сообщает, что вечером 30 июля Ольге Пахтусовой вызвали скорую помощь. На выходе из отделения полиции медики рассказали, что предоставили девушке помощь, не вдаваясь в подробности.

Всех участников группы на ночь развели по разным камерам. Адвоката к ним пустили только после досмотра.

Напомним, во время финального матча Чемпионата мира по футболу, который прошел в Москве на стадионе Лужники, четыре участницы Pussy Riot выбежали на поле, требуя освободить политзаключенных и прекратить незаконные аресты на митингах.

Как заявили на странице Pussy Riot в Facebook, в последний день ЧМ-2018 таким образом они провели акцию «Милиционер вступает в Игру».

«Мы требуем: освободить всех политических заключенных, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО», — отмечается в заявлении движения.

В сети также появилось видео из отделения полиции, где правоохранитель, который общался с задержанными, пожалел, что «сейчас не 37-й год».

Полиция Москвы составила на участников группы административные протоколы, позже их арестовали на 15 суток.

Также активистам запретили посещать спортивные соревнования сроком на три года.

«Медиазона»