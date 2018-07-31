В российскую армию вернут замполитов. На очереди – комсомол и пионерия

В российскую армию возвращается патриотическое воспитание: в Минобороны создано главное военно-политическое управление, в ведении которого – морально-психологическое обеспечение военнослужащих, пропагандистская работа, а также контроль за соблюдением права солдата на свободу вероисповедания.

Современная война идет не только на полях сражений, она подразумевает еще и идеологическое воздействие на противника, в том числе с помощью киберсистем и массовой пропаганды. Солдат российской армии должен уметь не только хорошо стрелять, но и быть политически подкованным. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе опасается возвращения советских идеологических штампов.

Мир нестабилен, Запад практически постоянно вводит против России санкции. Гражданин в военной форме обязан разбираться в ситуации и четко расставлять акценты; быть морально и политически устойчивым, чтобы враг не смог овладеть его подсознанием.

Именно поэтому в составе Министерства обороны создается управление по работе с личным составом. Возглавит его командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов – боевой офицер, который командовал сирийской операцией, во второй раз возвращал Пальмиру. Еще он известен участием в пресс-конференции российских военных, рассказывавших об украинском военном самолете, который мог сбить малайзийский Boeing над Донбассом.

Теоретически офицеры информации есть и в армиях других стран. Недавно в интернете был популярен ролик, где бравые американские парни освобождают деревню, куда специально завезли русскоязычных граждан, создававших обстановку, приближенную к реальным условиям войны с Россией.

Видно, что нечто похожее будет и у нас – нам же нужно отвечать. Собственно, мы уже это делаем. Один из популярных воспитательных проектов Минобороны, молодежная организация «Юнармия», не так давно штурмовала Рейхстаг – не настоящий, а макет. Но нынешняя мирная Германия пришла в ужас.

Современная Россия умеет удивить масштабом мероприятий. Естественно, первое, что приходит в голову – возвращение в армию замполитов и известных по советским временам политзанятий, где рассказывали о злодеяниях американских карателей во Вьетнаме, Корее и на Ближнем Востоке, а также о борьбе народов Азии и Африки против империалистических захватчиков; о том, как Советский Союз в его миролюбивой политике заботится исключительно о защите своих рубежей.

Есть еще одна сторона: на новое политуправление тоже нужен бюджет – идеологам ведь нужно платить зарплату, где-то их обучать. То есть необходима целая инфраструктура.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»