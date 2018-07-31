Инсульт Шредингера. Загадочное исчезновение «последнего диктатора Европы» Лукашенко

Ждали же вождя в Гомеле, лужи высушивали, президентскую службу охраны на уши поставили. А он взял – да и не приехал. И вообще невесть куда делся. Без объяснения причин…

Диктаторы – самые здоровые люди на Земле. Их физической форме позавидует любой зожник, а их спортивные достижения столь круты, что только забота о вверенном государстве не позволяет славить его на Олимпийских играх. Они практически бессмертны, пишет редакция украинского издания «Деловая Столица».

Но, увы, ровно до того момента, пока видны публике. Которая для них – как Вий наоборот: как только перестанет видеть – так все, тут и кранты настают. Скоропостижные и внезапные. Хотя, надо сказать, настают они не с первого и даже не со второго раза – как правило, до поездки на лафете (ну или инвазивного массажа сфинктера, это уж как повезет) – проходит множество итераций.

Причем не так учебных, как случайных. Вон, к примеру, каждый раз как Путину приспичит на недельку взять таймаут от лицедейства – и пожалуйста, по соцсетям прет лавина некрологов с эпитафиями самого что ни на есть кощунственного свойства.

Но Путин – такое, к его приступам эскапизма уже как-то пообвыклись. Но Лукашенко? Чтобы железный Бацька вот так взял – и исчез? Это как-то уж слишком экстравагантно. Да еще чтобы так людей подвести?

Ведь ждали же вождя в Гомеле, лужи высушивали, президентскую службу охраны на уши поставили. А он взял – да и не приехал. И вообще невесть куда делся. Без объяснения причин.

Что в случае с Александром Григорьевичем вообще ни в какие ворота не лезет. И вот результат… Нет, пока не хоронят. Но уже разминаются с диагнозами: то ли инсульт, то ли осложнения от диабета (тоже, в общем, инсульт). Причем разминаются осторожно – по-свойски, через «шу-шу». Чтобы в случае чего новость вползла в беларусское информационное пространство из-за рубежа. Рациональное опасение на случай, если, чего доброго, оклемается и обидится.

Хотя оклематься надо бы – хотя бы приличия для. Не только потому, что в Гомеле ждут. А потому еще, что нехорошо будет выглядеть, будто «вот это вот все» стало следствием головомойки в Сочи. Которую меньший, но старший партнер по Союзному государству будто бы устроил за отказ принять послом Михаила Бабича. ВладимВладимыча-то понять можно: человека уже не приняли ни Украина, ни Турция, с кураторством Л/ДНР тоже не срослось, и полпредом в Приволжском федеральном округе не переназначили. Так что одна дорога – минский агреман. А тут такой затык. Но и Аляксандра Рыгоравича можно понять: на кой ему-то такой смотрящий сдался?

Непонятно только, как он решил из этой ситуации выбраться. Ну не вперед же ногами, в самом деле?.. А если так, то ведь и мы на пороге великого шухера оказались? Лукашенко-то себе на уме, конечно, но имперские поползновения Кремля на украинском направлении саботирует более-менее успешно. А как без него сложится – Бог весть.

Бог весть, однако, и что с ним складывается теперь: достоверной информации нет. Так что, вполне вероятно, что вскорости Бацька опять появится на публике, позволяя гадать, что с ним все-таки случилось.

Может, не зная, что гомельские лужи высушили, решил сэкономить на резиновых сапогах? Впрочем, следующее его исчезновение – если до него дойдет – по-любому вызовет новый виток конспирологических теорий. Глядишь, и до идеи с ротацией двойников договорятся по российскому образцу.

Вот только когда до точки дойдет – она все равно станет неожиданностью. Тем более что приближенные будут стойко отпираться. Воздерживаясь, впрочем, от альтернативных версий. Как, к примеру, это сделала пресс-секретарь Лукашенко, комментируя новости, почерпнутые из наших СМИ.

В этом, кстати, любопытное отличие Украины от восточных и северо-восточных соседей. Сколь бы авторитарными замашками ни отличался постоялец дома на Банковой, его присные в массе своей не умеют держать язык за зубами – и не стремятся этот навык освоить. В нашей политической культуре мало быть осведомленным: от умения эту осведомленность демонстрировать нередко зависят и вес, и перспективы. Так что абстрактного гаранта достанут что с бодуна, что в отпуске.

С таким информационным дуршлагом, сколько ни старайся, невозможно построить даже самый захудалый авторитаризм. Это, конечно, не может не радовать. Но все-таки хорошо бы, чтобы не старались. И хорошо бы, чтобы чиновники не стеснялись признавать, что высокий пост не усиливает ни иммунитет, ни сердце, ни интеллект.

«Деловая Столица»