Российские растраты. Об особенностях бюджетной политики Путина

Одна из главных проблем российского бюджета – не отсутствие денег, а то, что едва ли не половина госсредств расходуется по секретным статьям.

Вряд ли это было специально спланировано. Но получилось чрезвычайно метафорично и даже символично. В момент, когда по случаю Дня ВМФ Санкт-Петербург, Кронштадт, Севастополь, Балтийск, Североморск, Астрахань, а также далекий сирийский Тартус сотрясал гром салютов, в Москве прошли митинги против пенсионной реформы. Любой желающий мог грубо и зримо ощутить противостояние любителей пушек и тех эгоистов, которые не желают поступиться своим маленьким кусочком масла, чтобы сгладить экономические просчеты неэффективной власти, пишет на страницах «Ежедневного Журнала» Российский журналист, военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

28 июля в столице России против отъема пенсий митинговали левые во главе с коммунистами. По различным оценкам, им удалось привести на проспект Сахарова 15-20 тысяч человек. В воскресенье их сменили правые, организатором выступила Либертарианская партия. В митинге участвовало до 10 тысяч. Для середины лета, пика отпускного периода и дачного сезона, это немало. Самое же главное, при очевидных различиях во взглядах организаторов первого и второго мероприятий они не слишком расходились относительно виновников происходящего.

Правда, коммунисты, следуя, очевидно, указаниям из Администрации президента, концентрировались в основном на критике правительства. Что, впрочем, по данным «Коммерсанта», не помешало лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову демонстративно сжечь портрет Путина перед началом митинга. Главное же, на что обратили внимание наблюдатели, это то, что многие участвовали в обоих протестных мероприятиях. Оказалось, что участникам в принципе был не слишком важен политический контекст, в рамках которого им предлагалось протестовать. Им просто нужно было выразить возмущение вполне наглой попыткой их обобрать.

На протест власти отреагировали в своем духе, задержав без объяснения причин организаторов ранее согласованной акции. Ближайшее время покажет, захотят ли различные партии встать выше разногласий и объединить силы для противостояния грабительской реформе.

Как водится, протест должен был быть заглушен громом салютов и военных оркестров. По решению начальства страна с небывалой помпой отпраздновала День Военно-морского флота. Вот уже второй раз в Санкт-Петербурге был проведен Главный парад ВМФ. В прошлом году казалось, что это одноразовая дорогостоящая акция, специально придуманная к выборам Владимира Путина президентом. Однако президенту РФ мероприятие понравилось, и его решено сделать ежегодным. В результате страна получила еще один военный парад. Граждане, собравшиеся на набережных Санкт-Петербурга, а также городов, где находятся штабы флотов, получили замечательную возможность посмотреть, на что уходят деньги, которые могли бы расходоваться на пенсии.

Напомню, что ежегодный трансфер госсредств в Пенсионный фонд составляет 3,3 триллиона рублей. Авторы пенсионной реформы утверждают, что из-за демографической ситуации государство в скором времени не сможет выполнять свои обязательства, поскольку госсредства, направляемые на пенсии, будут расти. Потому-то и решило от своих обязательств отказаться.

Однако на нужды национальной обороны страна тратит 2,8 триллиона. И еще почти два триллиона на так называемых правоохранителей. Конечно, я не столь радикален, чтобы требовать отказа от финансирования армии и полиции. Но, может быть, стоит подумать о повышении эффективности трат на Вооруженные силы.

Почему бы не поинтересоваться, сколько стоила стране вся это военно-морская фанаберия? Сколько стоило пригнать со всех флотов на Балтику четыре десятка крупных кораблей, устраивать всевозможные репетиции? Уж никак не меньше нескольких миллиардов. В конце концов, если очень хотелось продемонстрировать военно-морское могущество, можно было бы собрать сопоставимую группировку и провести нормальные маневры. Такие маневры дали бы, в отличие от парада, немало информации о степени боеготовности ВМФ.

Впрочем, и само празднование дает немало пищи для грустных размышлений. В ходе торжеств Владимир Путин поведал: «Всего за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе четыре корабля с ракетным комплексом “Калибр”». Один бог знает, что именно посчитали «кораблями и судами» чиновники, готовившие данные для президентского спича.

По данным независимых экспертов, за последние шесть лет флот получил всего 24 корабля, меньше, чем Путин обещает передать в 2018-м. А в 2017 году флот получил всего два боевых корабля. При этом в качестве «новейших» в официальных описаниях парада фигурируют десантный корабль «Иван Грен», который строили 14 лет, и фрегат «Адмирал Горшков», который был заложен 12 лет назад.

Заметим, строить корабли начали не в лихие 90-е, а при нынешнем царстве стабильности. Любопытно было бы узнать причины долгостроя, в результате чего первоначальная смета была наверняка превышена в разы. Говорят, например, что ввод «Горшкова» задерживался из-за того, что ко времени не смогли создать систему ПВО. То есть создавать корабль начали без задела в области НИОКР.

Однако, когда речь идет о вооружениях, а не пенсиях, Россия проявляет восхитительную щедрость. Только что вице-премьер по оборонке Юрий Борисов (еще недавно занимавший должность замминистра обороны по вооружениям) поведал, что не собирается начинать серийное производство танков «Армата», тех самых, которые, как утверждали начальники, превосходят как существующие, так и будущие зарубежные образцы. Посчитали, мол, и решили, что модернизация Т-72 куда дешевле и эффективнее.

Хорошо, конечно, что государство решило не приобретать танки, стоимость которых (250 миллионов рублей за один экземпляр) сопоставима уже со стоимостью боевого самолета. Но таким образом одним махом в мусорную корзину отправили миллиарды, израсходованные на разработку «Арматы».

Чуть раньше Борисов сделал еще более шокирующее заявление относительно будущего истребителя Су-57, самолета пятого поколения. По его поводу написаны просто тома хвалебных статей. И вдруг оказывается, что этот замечательный самолет тоже не собираются производить серийно для российских Вооруженных сил.

На его разработку (теперь вполне бесполезную) был истрачено от трех до десяти миллиардов. Не рублей – долларов. Где гарантия, что пройдет немного времени и какой-нибудь чиновник нехотя и вполголоса не сообщит, что тот же «Адмирал Горшков» слишком дорог для ВМФ?

Одна из главных проблем российского бюджета – не отсутствие денег, а то, что едва ли не половина госсредств расходуется по секретным статьям. В отличие от расходов на пенсии никто не обсуждает рациональность и необходимость этих трат. Да и зачем, когда деньги можно отнять у немолодых граждан?

Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»