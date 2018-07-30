Во Владимире-Волынском служители московского клира возмутились стихотворению Шевченко

Служители церкви и прихожане возмутились, услышав стихотворение Кобзаря, который процитировал местный житель на Крестном ходе в честь 1030-летия Крещения Киевской Руси.

Во время официального празднования Дня города Владимира-Волынского, который отмечает свою 1030 годовщину, священники и прихожане УПЦ МП покинули праздничные мероприятия во Владимире-Волынском после цитаты одного стихотворение Кобзаря одним из жителей. Об этом сообщает местное издание «Буг».

Утром 28-го июля, во Владимире-Волынском, возле памятника князю Владимиру, собрались священники города для праздничной литургии. Однако празднование закончилось неожиданно, ведь прихожан и священников Успенского Собора возмутила цитата жителем города стихотворения Тараса Шевченко.

Им не понравился стих, который зачитал Дмитрий Себий, владимирский активист и борец за независимость Украины. Мужчина цитировал присутствующим произведение Тараса Шевченко «И мертвым, и живым, и нерожденным …».

Когда мужчина уже дочитывал стихотворение, священники Московского патриархата забрали икону Божьей Матери и под пение церковных гимнов ушли в направлении храма через парк. Прихожане несколько эмоционально восприняли произведение, некоторые перекрестили декламатора, кто-то даже плевал в его сторону, а кто-то говорил, что он «нечистая сила».

В это же время священники и прихожане УПЦ КП поддержать декламатора аплодисментами. А в конце прозвучало «Слава Украине – Героям Слава!».

Уладить ситуацию попытался мэр Петр Саганюк, который взяв микрофон, обратился ко всем с просьбой обойтись в эти дни без политики.

«Умойтеся! Образ божий

Грязью не поганьте,

Дурь в голову детям вашим

Вбивать перестаньте,

Что они — паны по крови… «– писал Шевченко в этом стихотворении.

«Буг»