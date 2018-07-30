В России рухнул мост. Жители винят политику Путина

В Забайкалье в реку рухнул пролет моста. Местные жители выложили съемку с места событий и свои комментарии за кадром по поводу случившегося.

Жители Забайкалья выложили в сеть видео рухнувшего в реку моста оцепленного полицией. Комментарии за кадром обильно сдобрены традиционным российским матом и претензиями лично к нацлидеру Путину. Видео опубликовано на канале YouTube «Erich Hartmann».

«Волноваться нет причин. Мост уплыл в Крым», – говорится в сообщении к видео с места событий.

В тоже время, на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям начальник УФСБ России по Забайкальскому краю Сергей Казюрин заявил, что его ведомство будет жестко реагировать на сообщения СМИ.

Те издания, которые по мнению контролирующих органов, настраивают людей на митинги и бунт, будут наказаны. Сергей Казюрин отметил, людей «дезинформируют». И объявил, что к каждой такой новости его ведомство будет искать доказательства.

«Erich Hartmann»